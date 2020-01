Wesermarsch Fragt man Menschen, was sie mit der Wesermarsch verbinden, fallen schnell Stichworte wie Deiche, Grünland, Schifffahrt. Doch die Wesermarsch und die nähere Umgebung haben noch viel mehr zu bieten. Man muss nur wissen wo.

An diesem Punkt kommen die gebürtige Nordenhamerin Natascha Manski und Diana Mosler ins Spiel. Sie haben in den vergangenen drei Jahren viel Zeit und Mühe in das Schreiben eines Reiseführers gesteckt, der am 12. Februar unter dem Titel „Lieblingsplätze Wesermarsch und umzu“ im Gmeiner Verlag erscheinen wird. In dem Buch werden 88 sehenswerte Orte vorgestellt – von bekannten bis weniger bekannten Plätzen. Mit großformatigen Fotos, Mini-Reportagen und persönlichen Tipps der Autorinnen kann die Wesermarsch aus einer anderen Perspektive erlebt werden.

Die Wesermarsch kennen Manski und Mosler sehr genau. Beide sind hier aufgewachsen und haben in der Region über Jahre gearbeitet. Manski hat ferner als Autorin die Küstenkrimis „Fanggründe“ und „Seebestattung“ geschrieben, die im Landkreis spielen. Trotz dieser „Heimvorteile“ ist der Reiseführer nicht über Nacht entstanden. Alle Orte wurden von den Autorinnen persönlich besucht. Viele Gespräche sind mit Einheimischen geführt worden. Zwei volle Notizbücher und hunderte von Bildern waren letztendlich das Ergebnis.

Ausgewählt wurden hiervon 88 Orte, die im Buch aufgenommen worden sind. „Entlang der Unterweser gibt es so viel zu entdecken“, sagt Mosler. „Mit dem Buch möchten wir einen kleinen Anreiz geben, diesen wunderschönen Landstrich mit offenen Augen zu sehen.“

Der Reiseführer schließt eine Lücke. Die Buchhändlerinnen Eleonore Gollenstede und Anne von Bestenbostel werden oft in ihren Läden von Kunden angesprochen, ob es nicht Bücher gebe mit Tipps zu sehenswerten Orten in der Region. „Endlich hat die Region einen Reiseführer – das wurde auch Zeit“, freut sich von Bestenbostel.

Die Verbundenheit der Autorinnen mit der Wesermarsch zeigt sich auch daran, dass sie bereits am ersten Wochenende nach dem offiziellen Erscheinungstermin zwei Buchvorstellungen in der Wesermarsch geben werden: Die erste findet am Samstag, 15. Februar, um 15 Uhr in der „Moorseer Mühle“ in Nordenham statt. Die zweite Vorstellung folgt am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr im „Culinaria“ in Brake. Beide Veranstaltungsorte sind bewusst gewählt worden. Sie gehören zu den 88 Lieblingsplätzen, die im Reiseführer zu finden sind. Manski verspricht „keine drögen Lesungen, sondern entspannte Buch-Partys, auf denen wir ein bisschen etwas über das Projekt erzählen“.

Das Buch lädt zum selbst entdecken und erkunden ein. Im Rahmen der Vorarbeiten zum Reiseführer hat es Manski, die bei der NWZ zur Redakteurin ausgebildet wurde und heute als Pressesprecherin in Hannover arbeitet, viel „Spaß gemacht, Neues auszuprobieren, vom Kanu fahren bis zum Kraxeln zwischen Baumkronen in einem Klettergarten“. Beide Autorinnen hoffen nun, dass ihr entstandener Reiseführer auf positive Resonanz bei der Bevölkerung und den Touristen stoßen wird.