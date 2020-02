Wesermarsch Der „Musiksommer Wesermarsch“ wird in diesem Jahr an neun außergewöhnlichen Orten fortgesetzt. Die Konzerte finden zum zweiten Mal in allen neun Kommunen des Landkreises statt.

Bereits im vergangenen Jahr präsentierte der „Musiksommer Wesermarsch“ Musik von Klassik bis Rock. Mehr als 1800 Gäste kamen zu den Musikveranstaltungen, die von Mai bis September stattfanden.

Wieder können sich die Gäste laut Tina Tönjes von der Touristikgemeinschaft Wesermarsch auf Orte freuen, an denen man sonst keine Livemusik vermuten würde: beispielsweise in einem Lokschuppen, in einem Ruderclub oder in einer Zimmerei. Sieben Termine gibt es bereits.

Auf der Mühlenwiese in Jade steigt am Mittwoch, 20 Mai, einen Tag vor Christi Himmelfahrt ein besonderes Konzert: Die Band „ABBA Review – A Tribute to ABBA“ möchte ab 20.30 Uhr an der Jader Straße 47 einen Rückblick auf die musikalischen Meilensteine des schwedischen Quartetts geben. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr.

• Band „Ohrensesssel“

Handgemachte Musik im alten Lokschuppen in Eckwarden: Darauf kann man sich am Samstag, 23. Mai, freuen. Der alte Lokschuppen, der 1908 in Betrieb genommen wurde und als Unterstellplatz und Werkstatt der Butjenter Bahn diente, wird zum Schauplatz für die XL-Version der Band „Ohrensessel“. Beginn ist um 19 Uhr unter dem Motto „unplugged and handmade“ an der Straße Zum Lokschuppen 11.

• „Back to the 60ies“

Back to the 60ies – Flower Power in der Pusteblume heißt es am Samstag, 6. Juni, ab 19 Uhr im Blumenladen Pusteblume und dessen Garten an der Weserstraße 12 in Berne. Gleich zwei Bands „Nothing left 2 lose“ und „Bongo in a bubble“ wollen die Zuhörer zurück in die Zeit von Flower Power und Hippies versetzen.

• Platt im Moor

Der alte Hof der Klecksklause Moorriem ist am Freitag, 19. Juni, der perfekte Ort für einen Multiinstrumentalisten und Stimmakrobaten unter dem Motto „Platt im Moor“. Der deutsch-österreichische Musiker Albin Paulus gastiert ab 19 Uhr an der Niederhörne 2 in Elsfleth-Moorriem.

• „Deichfieber“

Direkt an der Weser: Ein Konzert mit Top-40-Hits erwartet die Besucher auf dem Gelände des Nordenhamer Ruderclubs am Freitag, 26. Juni. Ein Mix aus Kulthits und bewährten Chartsongs sowie Coverversionen mit selbst verfassten plattdeutschen Texten zeichnet die Gruppe „Deichfieber“ aus. Rhythmus und Saxophon, dazu eine wahnsinnige Spielfreude – das zeichnet diese Band aus. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Strandallee 1.

• Gutes Klima Festival

Die Begu Lemwerder als Akteur der Soziokultur im ländlichen Raum veranstaltet rund um das Jugendzentrum Lemwerder das „Gutes Klima Festival“ am Samstag, 27. Juni. Beginn ist um 15 Uhr. Die Begu und der Jugendtreff möchten mit diesem Festival ein Zeichen setzen, dass es auch wichtig ist, Kultur für junge Menschen anzubieten.

Künstler der Genres Electro, Hip-Hop, Rock und Pop werden an der Schlesischen Straße 19 zusammenkommen.

• Metal meets Handwerk

Die Bands „Head Gear“ sowie „Blue Sky Theory“ aus Bremen treten am Samstag, 29. August, in der Zimmerei Röben in Ovelgönne auf. Beide Bands sind bekannt für mitreißende und energiegeladene Liveshows mit beeindruckendem Bühnenbild. Beginn ist um 20 Uhr an der Meerkircher Straße 4 in Ovelgönne.

Weitere Informationen unter www.nordseejadeweser.de