Wesermarsch Durchschnittlich 55 Personen wurden im vergangenen Jahr während der Öffnungstage in den vier Kleiderkammern des Kreisverbandes Wesermarsch des Deutschen Roten Kreuz (DRK) betreut. Und die Nachfrage steige noch, berichtete Geschäftsführer Peter Deyle in der DRK-Kreisversammlung in Ovelgönne im König von Griechenland.

In Lemwerder, Jaderberg, Brake und Nordenham geben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gut erhaltene Kleider, Hosen, Jacken, Mäntel, Schuhe und Stiefel aus. Auch gut erhaltene Wäsche, intaktes Bettzeug und Decken können Sozialhilfeempfänger, Nichtsesshafte, Asylanten, Flüchtlinge und Menschen in akuten Notlagen sich aussuchen. Vermehrt gefragt ist auch die Küchengruppe Schwei des DRK, berichtete Kreisbereitschaftsleiter Dr. Frank Gall in der Kreisversammlung. Die sechsköpfige Küchenmannschaft um Bereitschaftsleiter Frank Sommer ist mit ihrer modernen Feldküche in der Lage, 400 Menschen mit warmem Essen zu verpflegen. Durch zusätzliche Hockerkocher, die wie Tische und Bänke sowie die Lebensmittel auf einem Unimog transportiert werden, kann die Essensausgabe sogar noch erweitert werden.

Vorrangig bei Einsätzen des Technischen Hilfswerkes (THW) sorgen die sechs Männer und Frauen aus Schwei für die Verpflegung der Helferinnen und Helfer. 790 Dienststunden haben 2017 in den Büchern gestanden, 2018 dürften es wohl 900 Stunden werden, meinte Gall.

Besonders freut sich Deyle darüber, dass Wissenschaftsminister Björn Thümler aus Berne zur Eröffnung seines neu gestalteten Ministeriums im Juni das DRK eingeladen hat, die Kunstprojekte aus dem Elsflether Integrationsprojekt auszustellen. In Maltherapien haben Flüchtlingsfrauen ihre traumatischen Erlebnisse verarbeitet, die sich Thümler schon mal, als er noch Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion war, im Elsflether Rathaus angesehen hat. Die Integrationsarbeit „wird uns noch viele Jahre begleiten“, ist sich Deyle sicher.

Mütter, die neue Energie tanken müssen, den Alltag mit den Mehrfachbelastungen mal hinter sich lassen wollen, sollten sich bei Doris Peters in der Beratungsstelle Mutter-Kind-Kuren des DRK melden. Sie ist in der Geschäftsstelle in Nordenham, Hafenstraße 47a, jeden Freitag von 9 bis 11 Uhr anzutreffen. In Elsfleth, Oberrege 25, berät sie jeden ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 16.30 Uhr, Erholungsuchende. „Irgendwann können die Frauen nicht mehr“, weiß Peters aus vielen Gesprächen. Im Jahr 2017 hat sie 13 Kuren vermitteln können. Das DRK verfügt über eigene Kurheime auf Wangerooge, Norderney, in Schillig (Gemeinde Wangerland) und im sachsen-anhaltischen Arendsee.

Die Krankenkassen tragen die vollen Kosten, lediglich die gesetzlich festgelegte Zuzahlung von zehn Euro pro Tag fällt an. Kinder sind zuzahlungsfrei. Sollte der Betrag nicht aufgebracht werden können, so ist das DRK bei der Suche nach einer Lösung hilfsbereit.

• Die Kleiderkammern befinden sich in Lemwerder im DRK-Gebäude Schlesische Straße (Öffnungszeiten: montags 15 bis 17 Uhr, mittwochs 10 bis 12 Uhr, freitags 8 bis 12 Uhr), in Brake DRK-Gebäude, Rönnelstraße 12 (montags bis donnerstags 8.30 bis 10 Uhr), in Nordenham, DRK-Gebäude Hafenstraße 47a (montags bis freitags 8.30 bis 10 Uhr, zusätzlich jeden ersten Dienstag im Monat 15 bis 17 Uhr), in Jaderberg, DRK-Gebäude, Bahnweg 5 (dienstags 15 bis 18 Uhr).