Wesermarsch Die Touristikgemeinschaft Wesermarsch (TGW) hat den „Freizeitführer Nordsee, Jade und Weser“ neu aufgelegt.

Nachdem der Vorgänger des Freizeitführers mit 30 000 Exemplaren schon nach zwei Jahren vergriffen war, folgt nun die Neuauflage der beliebten Broschüre, die über 100 Attraktionen der Wesermarsch beinhaltet.

Auf mehr als 80 Seiten finden Gäste alles zu den Themen Maritimes, Natur, Kulinarik und Kultur sowie zu Radfahren und Baden, Spielen und Spaß. Zudem können der Broschüre Informationen zu Veranstaltungen, Reismobilstellplätzen und Hundestränden entnommen werden. „Uns war es wichtig, alle Sehenswürdigkeiten und besonderen Ausflugsziele der Wesermarsch übersichtlich in einer Broschüre zu gestalten“, sagt Benita Santjer von der TGW mit Sitz in der Max-Planck-Straße 4 in Brake.

Der Freizeitführer liegt ab sofort kostenlos in allen Tourist-Informationen im Landkreis Wesermarsch aus und ist telefonisch unter Telefon 04401/ 856111 sowie im Internet bestellbar.



Weitere Informationen unter www.nordseejadeweser.de