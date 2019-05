Abbehausen Das Kribbeln im Bauch vor dem Start, das Gefühl von Abenteuer, ein grandioser Ausblick und dazu eine himmlische Ruhe: Eine Fahrt mit einem Heißluftballon ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das weiß auch Udo Venema. Der Abbehauser hat bestimmt schon ein Dutzend Fahrten als Ballonpassagier hinter sich. „Es ist immer wieder gigantisch“, sagt er. Diese Faszination gab für den Hotelier auch den Ausschlag, Ballonfahrer-Treffen in Nordenham und Abbehausen auszurichten. Nach mehrjähriger Pause hat er sich entschlossen, wieder eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Am Wochenende vom 13. bis zum 15. September kommen Piloten des Teams H2 Ballooning, das in Lienen-Kattenvenne zu Hause ist, in Abbehausen zusammen und bieten Gästefahrten an. Der Startplatz befindet sich auf einer Weide am Enjebuhrer Weg gegenüber vom Abbehauser Kindergarten.

Nach dem jetzigen Planungsstand werden acht Ballone vor Ort sein. Bei entsprechender Ticket-Nachfrage können es aber auch mehr sein. Wer Lust auf eine Ballonfahrt hat oder einen Fahrschein verschenken möchte, kann sich unter Telefon 04731/93880 im Landhotel Butjadinger Tor melden. Der Preis für einen etwa andert-halbstündigen Törn beträgt 220 Euro.

Vier Start-Termine

Insgesamt sind vier Starts geplant: Am Freitag, 13. September, um 18 Uhr, am Sonnabend, 14. September, um 6.30 Uhr und um 18 Uhr sowie am Sonntag, 15. September, um 6.30 Uhr. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit einer einem „Ballönerabend“ am Samstag im Butjenter Brauhaus.

Was den Ablaufplan durcheinander bringen könnte, das ist das Wetter. Bei Regen kommt ein Ballonstart laut Udo Venema nicht in Betracht. Auch die Richtung und die Stärke des Windes müssen mitspielen. Im ungünstigsten Fall herrscht bei dem Ballonfahrer-Treffen Südwind. Dann müssten sich die Piloten einen neuen Startplatz weiter südlich suchen, weil die schwebenden Gefährte sonst auf die Nordsee hinausgetrieben würden. Nach Udo Venemas Angaben ist für den Fall der Fälle beabsichtigt, mit den Starts auf eine Weide im Raum Brake auszuweichen.

Nach der Landung erhalten die Passagiere eine Urkunde und einen Ehrentitel. Udo Venema ist zum Beispiel einst auf den Namen „Herzog Udo der kühne Aeronaut nahe dem Maibaum zu Abbehausen“ getauft worden. Die Heimreise treten die Ballonfahrer mit einem Auto an, das ihnen seit dem Start gefolgt ist.

Zuletzt hatte der Abbehauser Gastronom bei seinen Ballonfahrer-Treffen mit Rudolf Zogmayer vom Team Hanseat zusammengearbeitet. Weil der sich aus Altersgründen nicht mehr dabei ist, hat sich Udo Venema nach einem neuen Mitstreiter umgesehen – und ihn in Dominik Haggeney gefunden. Den Chef von H2 Ballooning lernte er im Januar bei den Heißluftballonwochen im österreichischen Filzmoos kennen. Die beiden wurden sich schnell einig.

Zwei bis sechs Plätze

Dominik Haggeney ist bereits seit 31 Jahren Ballonpilot. Er hat sich erst in diesen Tagen einen nagelneuen Ballon zugelegt, der Platz für vier Mitfahrer bietet. In den Körben der anderen Ballone, die zu dem Treffen in Abbehausen erwartet werden, können zwei bis sechs Passagiere mitfahren.