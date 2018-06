Abbehausen Vorletztes Wochenende waren in Nordenham noch die Biker von Airbus aus Toulouse zu Besuch. Jetzt war es ein einzelner Fahrradfahrer. Francis Camplo war ebenfalls für den europäischen Flugzeughersteller in Toulouse tätig, bevor er vor zwei Jahren in den Ruhestand ging. Der 64-Jährige hat 35 Jahre als Techniker für das Unternehmen gearbeitet und war im Bereich der Produktivitätsverbesserung eingesetzt. Jetzt ist der begeisterte Sportler bereits zum wiederholten Mal mit seinem Liegerad unterwegs.

Seine diesjährige Tour führt ihn – wenn alles gut geht – durch insgesamt 15 Länder. Frankreich, Belgien und die Niederlande liegen schon hinter ihm, von Deutschland aus geht es weiter nach Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Sein Ziel ist Estland. Auf der Rückfahrt durchquert er Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Österreich, Slowenien und Italien, bevor er wieder in Frankreich ankommt. 2000 Kilometer hat der Südfranzose bereits zurückgelegt. Er fährt rund 100 Kilometer am Tag.

10 000 Kilometer liegen in den nächsten Wochen und Monaten noch vor ihm. Francis Camplo geht davon aus, dass er irgendwann zwischen Mitte September und Oktober wieder in Toulouse ankommt.

„I’m a crazy man“, sagt Francis Camplo lachend über sich selbst. Und dass er schon immer viel Sport gemacht hat und Reisen sein großes Hobby ist: 30 Jahre lang hat er Fußball gespielt, dann ist er aufs Klettern und Radfahren umgestiegen.

25 Kilo Gepäck

Sein Liegerad ist komfortabel und verfügt neben 27 Gängen über eine Polsterung am Sitz und eine Nackenstütze. „Man sitzt darauf wie in einem Auto“, erklärt er. Bepackt ist sein Gefährt mit drei Fahrradtaschen und einem Gesamtgewicht von 25 Kilogramm. Das muss für fünf Monate reichen, führt der begeisterte Weltenbummler weiter aus. In seinem Gepäck befindet sich alles Nötige wie zum Beispiel Kleidung zum Wechseln, Schlafsack, Zelt und sogar eine kleiner Gaskocher.

Denn der Extremsportler übernachtet nicht etwa in komfortablen Hotels, sondern im Zelt. Die Nacht vom Sonnabend auf Sonntag hatte er noch auf einem Campingplatz in Wiesmoor verbracht. In Abbehausen gönnte er sich dann einen kurzen Zwischenstopp und ein großes Steak beim Griechen, ehe es weiter nach Bremerhaven ging. Gerne hätte Francis Camplo auf seiner Tour durch Nordenham auch Premium Aerotec in Einswarden besucht, aber das ließ sein Zeitplan nicht zu.

Der Franzose reist immer alleine mit dem Rad. So kann er sein eigenes Reisetempo bestimmen und ist unabhängig. Er mag es, wenn er unterwegs mit Menschen ins Gespräch kommt und hier und da einen Klönschnack halten kann. Wenn er am Abend sein Zelt aufgebaut und sein Essen auf dem kleinen Kocher zubereitet habe, vermisse er manchmal schon einen Reisebegleiter, erzählt der zweifache Vater und vierfache Großvater.

Mit Händen und Füßen

Es sei schon schön, wenn man die Eindrücke auf den einzelnen Etappen mit jemandem teilen könne. Aber der Franzose kommt schnell mit Menschen in Kontakt. Zur Not müsse man sich eben mit Händen und Füßen verständigen. Das habe er auf seinen bisherigen Reisen auch so gemanagt.

Jedes Mal, wenn Francis Camplo eine Landesgrenze passiert hat, öffnet er die jeweilige Landesflagge, die er an der Wimpelstange seines Liegerads befestigt hat. Wettertechnisch hat Francis Camplo bislang viel Glück gehabt. Seit seiner Abreise aus Toulouse am 16. Mai hat er nur einen einzigen Regentag erlebt.

Da kann man nur hoffen, dass Petrus auch weiterhin ein Einsehen mit dem ambitionierten Sportler hat, der für November schon seine nächste Reise geplant hat. Dann will er eine Tracking-Tour im Himalaya unternehmen. Dort geht’s bis auf eine Höhe von 5000 Metern. Für die Anreise nutzt er dann ausnahmsweise mal nicht das Fahrrad.