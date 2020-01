Abbehausen Für ein Dorf mit rund 2000 Einwohnern kann sich die Infrastruktur in Abbehausen sehen lassen. Kindergarten, Grundschule und Arzt sind vorhanden. Dazu gibt es ein Nahversorgungsangebot mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Handwerksbetrieben. Jetzt kommt auch noch ein Studio für Fitness, Bewegung und Kunst hinzu. Mareike Kaffka eröffnet dieses Studio mit dem Namen „Work it“ am 18. Januar in der ehemaligen Drogerie Bultmeier. „Damit erfülle ich mir einen Traum“, sagt die 38-Jährige. Ihr Schwerpunkt sind Pilates-Kurse.

In dem früheren Laden, der künftig als Trainingsraum dient, sind die weißen Wände bereits frisch gestrichen und mit knallbunten Farbstreifen verziert. Der neue Fußboden ist auch schon verlegt; die großflächigen Wandspiegel müssen aber noch montiert werden.

Mehr nach Baustelle sieht es in dem hinteren Bereich aus, wo ein Atelier für Action Painting und ein Büro entstehen sollen. Dort türmen sich noch die Farbeimer und Kartons. Ein Handwerker ist damit beschäftigt, die Sanitäranlagen zu installieren. „Hier gibt es noch einiges zu tun“, erzählt Mareike Kaffka in dem Wissen, dass der Terminplan ziemlich eng gesteckt ist. „Aber wir schaffen das!“

Dreifache Mutter

Mareike Kaffka ist eine gebürtige Bocholterin. Nach Abbehausen war sie vor fünf Jahren gekommen, als ihr Mann Matthias die Pfarrstelle der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde übernahm. Mittlerweile gehören drei Kinder zur Familie.

Nach dem Schulabschluss hatte Mareike Kaffka eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau absolviert und in dem Beruf zehn Jahre gearbeitet. Als die Kinder zur Welt kamen, zeigte sich allerdings, dass dieser Job mit dem Familienleben schwierig zu vereinbaren ist. Daher trat sie in Nordenham eine Stelle in der regionalen Kirchenverwaltung an. Momentan befindet sie sich in einer verlängerten Elternzeit. So gesehen hat Mareike Kaffka vorerst zwei Arbeitgeber: die Kirchenverwaltung und sich selbst.

Wie kommt eine Versicherungskauffrau dazu, sich als Pilates-Trainerin selbstständig zu machen. Auslöser der Begeisterung waren in erster Linie die persönlichen Erfahrungen. Vor etwa anderthalb Jahren meldete sich Mareike Kaffka für einen Pilates-Kursus an, weil sie für sich eine Sportart suchte, die sie auch mit ihrem ständig schmerzenden Fuß betreiben konnte. Der Erfolg war so verblüffend, dass Mareike Kaffka seitdem eine leidenschaftliche Anhängerin dieser Trainingsmethode ist, die schonend den Muskelaufbau fördert und dabei gleichermaßen den Körper und den Geist stärkt.

Nach und nach eignete sie sich immer mehr Fachwissen an und fand sich mit Freundinnen zusammen, um gemeinsam den Fitness-Sport auszuüben. Dieser Kreis wurde schnell immer größer.

Irgendwann entwickelte sich daraus die Idee, selbst Kurse anzubieten, eine Trainerausbildung abzulegen und sogar ein eigenes Studio zu eröffnen. Da passte es wunderbar, dass der neue Inhaber des Gebäudes, in dem sich früher die Drogerie Bultmeier befand, die Ladenfläche im Erdgeschoss zur Miete anbot. „Die Lage ist optimal“, sagt Mareike Kaffka, „mitten im Ort und ganz dicht an unserem Zuhause.“

Ihr ist die Vorfreude auf „Work it“ deutlich anzumerken. Der Name des Studios ist gleichzeitig ihr Motto und ihre Motivation: „Man arbeitet an allem“, sagt Mareike Kaffka. Das Bestreben, sich in der Bewegung, im Tanz und in der Kunst auszuleben, steckt dahinter. Dieses positive Gefühl möchte sie auch ihren Kursteilnehmern vermitteln. „Ich finde es toll, wenn ich dazu beitragen kann, dass Menschen sich besser fühlen“, sagt sie.

Für alle Altersgruppen

Neben Pilates für alle Altersgruppen – natürlich auch für Männer – gehören Fitness für Senioren und Kindertanz zum „Work it“-Angebot. Hinzu kommt Action-Painting für Gruppen auf Anmeldung. Dabei können die Teilnehmer ihre künstlerische Talente im wahrsten Sinne des Wortes austoben, indem sie die Bildflächen mit Farben bewerfen und bespritzen. „Das macht riesigen Spaß“, sagt Mareike Kaffka. Zum Studio-Programm zählen zudem Kreativ-Kurse, in denen zum Beispiel genäht oder gebastelt wird. Für alle Gruppen gilt, dass die Teilnehmer keine Monatsbeiträge zahlen müssen, sondern Zehnerkarten die Währung sind.

Das komplette Angebot stellt Mareike Kaffka am Eröffnungstag vor. Dafür hat sie 1000 Flyer drucken lassen. Ab 11 Uhr können sich am Sonnabend, 18. Januar, alle Interessierten in dem Studio umsehen.