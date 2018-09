Abbehausen /Pfaffenhofen Es hätte der Beginn einer großen Freundschaft über den Weißwurst-Äquator hinweg sein können. Doch dann kam alles ganz anders. Die als spaßige Brauchtumsfete gedachte Maibaum-Einlösung in Bayern hat sich für den Abbehauser Hotelier Udo Venema und seine acht Mitfahrer zu einem Erlebnis der unangenehmen Art entwickelt, das sie am liebsten ganz schnell vergessen würden. „Wir sind mit den besten Absichten dahin gefahren“, sagt Udo Venema, „aber am Ende waren wir alle ganz schön enttäuscht.“

Bayerischer Brauch

Die neunköpfige Abbehauser Delegation hatte sich mit einem Kleinbus auf den Weg gen Süden gemacht, um rund 70 Mitglieder des Burschen- und Mädchenvereins Randelsried-Asbach und des Burschenvereins Sielenbach mit Freibier und einer deftigen Mahlzeit zu bewirten. Diese Sause auf Udo Venemas Kosten war die Gegenleistung für die Rückgabe seines Riesenmaibaums, den die Burschen nach alter bayerischer Tradition in der Nacht zum 1. Mai geklaut hatten.

Der etwa 50 Meter lange und 12 Tonnen schwere Douglasienstamm befand sich zu der Zeit auf dem Gutshof Englmannsberg des Grafen Toerring zu Jettenberg. Dort im Landkreis Pfaffenhofen war das blau-weiße Stangerl zwischengelagert und wartete auf den Abtransport nach Abbehausen.

Den auf Maibaum-Diebstähle spezialisierten Bayernburschen gelang es, den mächtigen Stamm auf ein Fahrgestell zu hieven und das gute Stück in den Nachbarort Koppersbach zu entführen. Die Einzelheiten ihrer tollkühnen Tat, die kurz vor dem Morgengrauen über die Bühne ging, sind nach wie vor vor ein bestens gehütetes Geheimnis.

Zur Einlösung des gemopsten Maibaums forderten die Burschen von Udo Venema zunächst einen Gratisaufenthalt mit Fest und kostenloser Bewirtung in dessen Landhotel Butjadinger Tor. Und zwar für 70 Leute. Da spielte Udo Venema aber nicht mit, weil ihm dieser Preis eindeutig zu hoch war. Letztlich einigten sich beide Seiten darauf, dass eine Abbehauser Delegation nach Bayern reist und den Burschen eine Brotzeit mit Freibier auf dem Gutshof Englmannsberg spendiert.

Diese Forderung erfüllte Udo Venema jetzt und machte dafür und 3000 Euro locker. Das erhoffte Vergnügen war der Bayern-Trip aber nicht. Das lag vor allem an dem Verhalten der Burschen, die laut Udo Venema den Abbehausern gegenüber „alles andere als freundlich“ aufgetreten sind. Ganz im Gegensatz zu den anderen Burschenvereinen, mit denen der bekennende Bayern-Fan Udo Venema bisher zu tun hatte.

Gläser zerdeppert

Anstatt ein wenig Dankbarkeit für die Bewirtung mit Bier, Schnaps und Nackenbraten zu zeigen, traten die Burschen laut Udo Venema „arrogant und provozierend“ auf. Mit zunehmenden Alkoholspiegel wurden auch noch Gläser zerdeppert. „Die haben eindeutig über die Stränge geschlagen“, sagt Udo Venema.

Die Abbehauser traten letztlich frustriert die Heimreise an und waren sich einig, dass sie auf diesen Bayern-Ausflug gut hätten verzichten können.