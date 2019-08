Atens „Katze, Hund & Co. – Open Air 2019“, so lautete der Name der mittlerweile dritten Haustiermesse in Nordenham. Die Veranstaltung, die wieder vom Tiersuchdienst Wesermarsch organisiert wurde, fand erstmalig auf dem Außengelände des Casinos in Friedrich-August-Hütte (FAH) statt.

Das Terrain ist weitläufig und idyllisch und konnte unentgeltlich genutzt werden. „Das ist sehr generös von der Niederdeutschen Bühne“, meinte Pressesprecherin Silvia Kerney, die mit den ersten Planungen bereits im November vergangenen Jahres begonnen hatte.

Über 25 Aussteller

Ab dem späten Vormittag erwartete die Messebesucher in FAH ein vielseitiges Programm rund um Hund, Katze und andere Haustiere mit zahlreichen Angeboten, Informationen und Unterhaltungspunkten. Mehr als 25 Aussteller – gemeinnützige Vereine, gewerbliche Anbieter und Privatleute, die Experten in Sachen Tierhaltung sind – waren vor Ort, um Interessierte zu beraten.

Auch der Falkner Uwe Dietz aus Dötlingen mit seinem Steinadler und Uhu informierte über die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse dieser imposanten Vögel.

Klaus Meyer und Michael Hesse von der Ortsgruppe Nordenham des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), hatten dagegen jede Menge Wissenswertes über die Welt der Fledermäuse beziehungsweise Eisvögel mit im Gepäck.

Andere Höhepunkte der siebenstündigen Veranstaltung war beispielsweise der Auftritt der „Tanzenden Fellnasen“. Beim DogDancing präsentieren die Hunde Übungen wie Beinslalom, Drehungen, Pfotenarbeit und Sprünge als tänzerische Choreographie.

Großer Beliebtheit erfreuten sich ebenso die Fachvorträge wie zum Beispiel das Kurzreferat der Jader Tierärztin Andrea Ceglowski-Weber über Bachblüten bei Tieren oder der Vortrag der Braker Hundeausbilderin Petra Lenz-Schröder über Assistenzhunde.

Diese beiden Vorträge interessierten auch Lea und Alexander Martin aus Nordenham, die zwei Huskys halten. Sohn Kilian (3) fand natürlich die lebenden Tiere auf der Messe viel spannender – angefangen bei Adler und Uhu über die Pferde, die er streicheln durfte, bis hin zu den Hundewelpen und Meerschweinchen.

Kletterspaß für Kinder

Andere Kinder zog es trotz der hohen Temperaturen bald zu der Kletterwand der Kreissportjugend Wesermarsch, zum Kinderschminken oder zum Glücksrad am Stand des Tiersuchdienstes, an dem auch die erste Vorsitzende Heidi Huth-Hinrichs anzutreffen war.

Mit der Besucherzahl von rund 650 zeigte sie sich nur bedingt zufrieden. „Es könnten mehr sein. Aber es ist heute einfach zu heiß“, sagte sie. Trotzdem war die Nordenhamerin froh, dass alles gut lief und sie im Laufe des Tages auf zwei potenzielle neue freiwillige Helfer für den Tiersuchdienst gestoßen war.

Denn der gemeinnützige Verein benötigt dringend Unterstützung. Informationen über die Arbeit des deutschlandweit einzigen Tiersuchdienstes finden Interessierte unter www.tiersuchdienst-wesermarsch.de.