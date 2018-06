Atens Die Schießsportwoche der Nordenhamer Schützen hat eine lange Geschichte – und sie wandelte in dieser Zeit mehrfach ihr Gesicht. Einst war sie kreiert worden als eine besondere Attraktion während der Nordenhamer Woche. Diese Norwo gibt es längst nicht mehr, die Veranstaltung jedoch lebte weiter. In diesem Jahr feierte sie ihren 50. Jahrestag.

Es habe sich damals vermutlich niemand träumen lassen, dass dieses Schießen als wirklich einziges der einst so vielen Norwo-Hits so lange Bestand haben würde, sagte der Vorsitzende der Schützen, Rolf Hecken, am Freitagabend im Schützenhaus an der Atenser Allee anlässlich der Siegerehrung zum Abschluss der Schießsportwoche.

Mit der Resonanz sei er in diesem Jahr sehr zufrieden: Insgesamt gab es 304 Teilnahmen beim Schießen um den Einzug ins Stadtkönigshaus und 52 um den ins Jugendkönigshaus. 17 Laienmannschaften traten beim Wanderpreisschießen mit dem Luftgewehr gegeneinander an – und ebenso viele Profi-Teams befreundeter Schützenvereine waren zum parallel organisierten Pokalschießen angereist. Von einem „goldenen Jubiläum“, von „echt guter Stimmung“ und einer „tollen Atmosphäre“ sprach auch Bürgermeister Carsten Seyfarth, der Rolf Hecken bei der Siegerehrung aktiv zur Seite stand. Eine solche arbeitsaufwendige Veranstaltung über eine so lange Zeit mit Leben zu füllen, könne wirklich nur gelingen, wenn im Verein alle an einem Strang ziehen. Und das sei bei den Nordenhamer Sportschützen ganz offensichtlich der Fall.

Traditionell startete die Schießsportwoche der Sportschützen am vergangenen Montag. Die ganze Woche über bis Freitagabend konnten dann Schützen und Laien gegeneinander antreten. Im Ringen um den Einzug ins Stadtkönigshaus hatten in diesem Jahr Dariana Marin (Königin) vor Kai Werner (1. Ritter) und Stephan Ostendorp (2. Ritter) die Nase vorn. Das neue Stadtjugendkönigshaus bilden Eske Trüper (Jugendkönigin), Damian Siegel (1. Ritter) und Jacqueline Wehlau (2. Hofdame).

Bei den Laienmannschaften siegten die „Waldmeister II“ mit 228 Ringen knapp vor „Bleigießer I“ (223) und „Waldmeister I“ (222).

Anlässlich der 50. Auflage der Veranstaltung hatten die Sportschützen erstmals auch alle ehemaligen Norwo-Könige und die Könige der vergangenen Schießsportwochen zu einem Vergleichswettkampf um den Titel eines Stadtschützenkaisers herausgefordert. Dabei griff der Vorstand auf Aufzeichnungen zurück, die bis ins Jahr 1986 zurückreichen. Die Adressensuche, gestand Schriftführerin Christiane Wittkowski allerdings, habe sich jedoch als recht schwierig erwiesen. Dennoch konnte der Verein die meisten Alt-Könige erreichen.

Den Titel Stadtschützenkaiser erstritt schließlich Hartmut Riesebieter (Stadtschützenkönig 1997) vor Max Lehmann (2014) und Wolfgang Steckel (2001 und 2010).

• Bei der abschließenden Tombola-Sonderverlosung konnten drei Preise nicht ausgegeben werden. Sie betreffen die Scheibennummern 7250, 7596 und 7704. Die Gewinne können am nächsten Freitag, 15. Juni, ab 20 Uhr im Schützenhaus an der Atenser Allee 1 abgeholt werden.