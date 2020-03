Am Deich wird wieder aufgeräumt

Augustgroden Großreinemachen am Augustgrodendeich: Der Bürgerverein Augustgroden und die Jäger des Hegerings Abbehausen/Esenshamm/Seefeld legen an diesem Sonntag, 15. März, wieder gemeinsam los. Sie treffen sich um 9 Uhr am Vereinsheim des Bürgervereins an der Bäderstraße; dabei sind möglichst viele weitere Helfer willkommen, sagt Ilona Fritz, die Pressewartin des Bürgervereins Augustgroden. Dieser Frühjahrsputz unter freiem Himmel findet seit Jahren statt, und er endet auch diesmal mit einem Imbiss.