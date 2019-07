Bekhausen /Südbollenhagen Eine neue Einheit im Boßelsport hat sich gefunden, und das aus zwei Landkreisen. Der Boßelverein (BV) Bekhausen und der Kloot- und Boßelverein (KBV) Kreuzmoor schließen sich zusammen. Den Anstoß brachte die personelle Entwicklung beim BV Bekhausen. Im Laufe der Punktspielsaison 2018/19 wurde die Personaldecke dünner. So zog man die Zweite Männermannschaft aus der 5. Kreisklasse zurück. Auch für die Erste mit 16er-Mannschaftsstärke sollte es nicht mehr in der 1. Kreisliga Ammerland/Waterkant reichen.

Die Kreuzmoorer waren in der abgelaufen Saison mit vier Erwachsenenteams am Start. Mit je einer Frauen- und einer Männermannschaft waren sie in der höchsten Spielklasse, der Landesliga, dabei. Die Zweite Männer (zwölf Werfer) ging in der 2. Kreisklasse Ammerland/Waterkant auf Punktejagd. Die Zweite Frauen (acht Sportlerinnen) warf in der 3. Kreisliga.

Nach Sperrung der Straße von „Jabben“ nach „Imken“ waren die Kreuzmoorer ja in dieser Saison auf die, auch sanierungsbedürftige, Bollenhagener Straße ausgewichen. Jetzt stellen sich für die Boßler wieder Topbedingungen mit Spaßfaktor ein. Die Boßel-Heimstrecke für die Männer- und Frauenklassen der Kreuzmoorer ist dann auf der Dringenburger Straße in Bekhausen.

Nach der Schließung der Gaststätte „Jabben“ sind die Kreuzmoorer nach den Heimspielen in der ehemaligen Grundschule Mentzhausen eingekehrt. Damit ist nun Schluss.

Die Seniorensparte der Wesermärschler, ein Großteil kommt aus Jaderberg, und die Jugendabteilung bleiben in Südbollenhagen mit der dortigen Nutzung des Feuerwehrhauses.

Der BV Bekhausen bleibt erstmal als passiver Verein bis zur endgültigen Klärung aller Formalitäten bestehen. Die Boßler des BV Bekhausen haben ihre Abmeldungen unterschrieben und gleich den Anmeldebogen für Kreuzmoor ausgefüllt, sodass einem regulären Spielbetrieb zu Saisonbeginn nichts im Wege steht. Über den endgültigen Vereinsnamen wird demnächst noch in einer weiteren Versammlung abgestimmt. Zur neuen Saison will man gemeinsam mit neuen Trainingsanzügen auflaufen. Das Vereinsheim wird das Dorfgemeinschaftshaus Bekhausen.

An diesem Sonntag, den 14. Juli, ab 11 Uhr wird ein großes „Kennenlern-Boßeltraining“ mit allen auf dem Mitteldörper Weg und anschließendem Grillen und gemütlichem Beisammensein auf dem Sportplatz in Wapeldorf stattfinden. Auch eine Anzugsanprobe ist vorgesehen. Wer Lust aufs Boßeln bekommen hat, ist bei der neuen Gemeinschaft gerne willkommen.