Fußball: Berner kassieren deftige Pleite im Spitzenspiel

Berne Heftige Klatsche: Die Kreisliga-Fußballer der Spielvereinigung Berne haben am Sonntag vor eigene Kulisse eine 0:6 (0:3)-Niederlage vom TuS Eversten kassiert. Es war die erste Pleite der Saison 2020/2021. Mit zehn Punkten sind die Berner Dritter – drei Punkte hinter Spitzenreiter Eintracht Oldenburg und punktgleich mit dem Tabellenzweiten Eversten.

Schon zur Halbzeit führten die Gäste mit drei Treffern: „Mit dem 0:3 waren wir gut bedient. Von uns kam wirklich gar nichts“, sagte Bernes Trainer Nils Schneider.

Die Berner waren von Beginn an nicht richtig da: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und hatten auch keine nennenswerte Möglichkeit. Wir konnten nicht zeigen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Schneider.

In der zweiten Hälfte kassierte die Spielvereinigung dann noch mal drei Gegentore: „Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient“, sagte der Coach. „Das war ein Nackenschlag und ein ordentlicher Dämpfer. Aber ab nächste Woche steht alles wieder auf null, wir wollen gegen Rastede Wiedergutmachung betreiben“, sagte Schneider.

Tore: 0:1 Determann (34.), 0:2 Tümkaya (36.), 0:3 Determann (45.), 0:4, 0:5 Wolf (67., 74.), 0:6 (81.)