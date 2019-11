Berne Früh übt sich, was ein Meister werden will. Um talentierten Nachwuchs muss sich die erfolgreiche Showturngruppe des Stedinger Turnvereins keine Sorgen machen, wurde beim diesjährigen Kinderschauturnen klar.

Vielversprechend, wie die Vorsitzende Annika Ulbrich ankündigte, war das diesjährige Programm. Und damit hatte sie nicht zu viel versprochen. Unter dem Motto „Hauptsache bunt“ ging es abwechslungsreich und mit vielen kreativen Ideen durch den Nachmittag.

Einen „Herbstspaziergang“ über Kisten und Bänke genossen die Kleinsten mit ihren Eltern nach der Einmarschrunde aller Teilnehmer. Auf dem Schwebebalken zeigten danach die Mitglieder des Mädchenturnens unter dem Titel „Regenbogen“ ihr Können. Eine ganz besondere Freude war es der Vorsitzenden, Amelie und Mira zu ihren Sportabzeichen gratulieren zu können. Bewundernswert war es, was das Betreuerteam mit dem Kleinkinderturnen einstudiert hatte. Als „Hula Rapper“ balancierten zuerst jede Menge kleine Hula Girls über Bänke, machten Rollen oder rutschten mutig über die Matte auf dem Barren, bevor lauter Mini-Gangsterrapper hintereinander in die Halle marschiert kamen und zeigten, was sie können. Ein gemeinsamer Tanz bildete den krönenden Abschluss bei den Drei- bis Sechsjährigen.

Erst ganz in Schwarz und dann immer bunter – mit einer tollen Choreografie und artistischen Leistungen am Boden oder auf dem Schwebebalken endete der erste Teil des Nachmittags. Riesigen Applaus gab es für die Mitglieder des Geräteturnens mit ihren „True Colours“.

Und gut gestärkt mit Kaffee und Kuchen ging es nach der Pause auf dem Trampolin als „Colours Lights“ oder „Graffiti-Springende Farbrebellen“ weiter. Die beiden Gruppen des Jungenturnens begaben sich als „Gummibärchen auf Abenteuerreise“. Den krönenden Abschluss bildete schließlich die Kooperation aus Showturngruppe und Geräteturnen, die unter dem Titel „Survivor“ Erinnerungen an das Ollenfest wach werden ließ. Mit Süßigkeiten und einem riesigen Applaus wurde all den jungen Akteuren am Ende für ihre tollen Leistungen gedankt.