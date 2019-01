Blexen In der Nordenhamer Fußballszene gehört der Blexer Turnerbund nicht zu den ganz großen Nummern. Gleichwohl sorgt eine Entscheidung des BTB-Vorstands für viel Aufsehen – nicht nur in Nordenham, sondern in der ganzen Wesermarsch. Der Verein trennt sich von rund 20 Angehörigen der Sparte. Darunter sind auch die Funktionsträger der Abteilung. In einem Schreiben an den Vorstand des Fußball-Kreises Jade-Weser-Hunte und an die regionalen Fußballvereine führt der BTB „vereinsinterne Gründe“ für die Entscheidung an.

Was ist los im Blexer TB? Vorstandssprecher Rolf Bultmann konkretisiert auf Nachfrage, was mit „vereinsinternen Gründen“ gemeint ist. Nach seinen Worten haben die vom Ausschluss betroffenen Spieler gar nicht oder nur unregelmäßig ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt.

Wie der Vorstandssprecher weiter mitteilt, hat die Fußballsparte innerhalb des vergangenen Jahres die Zahl ihrer Mitglieder verdreifacht. Was auf den ersten Blick wie eine gute Nachricht klingt, hat sich nachträglich jedoch als Eigentor entpuppt. Der Verein hat zwar kräftig investiert, unter anderem in Trikots und Spielbälle. Allerdings hat die mangelnde Bereitschaft der neuen BTB-Kicker, ihrer Beitragspflicht nachzukommen, ein kräftiges Defizit innerhalb der Sparte verursacht. Nach mehrmaligem erfolglosen Nachhaken hat die vierköpfige Führungsriege des Vereins jetzt mit einem einstimmigen Beschluss die Notbremse gezogen und 20 Fußballern den Laufpass gegeben.

Zurzeit nimmt der Blexer TB mit drei Fußball-Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die Erste Männermannschaft kickt in der 3. Kreisklasse, die Zweite in der 4. Kreisklasse und das Frauenteam in der 3. Kreisklasse. Wie es mit der Fußball-Abteilung weitergeht, soll bei einer Spartenversammlung am Freitag, 11. Januar, geklärt werden. Dazu sind alle verbleibenden 40 Mitglieder eingeladen. Rolf Bultmann, der im Vorstand für den Bereich Ballsportarten zuständig ist, geht davon aus, dass eine Männermannschaft weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen kann. Ungewiss ist zurzeit, ob eine Mannschaft des BTB an den Hallenstadtmeisterschaften teilnimmt, die am 19. Januar in der Sporthalle Mitte ausgetragen werden. Die Frauenmannschaft soll auf jeden Fall abgemeldet werden, was aber nichts mit den aktuellen Entwicklungen zu tun hat, sondern mit personellen Engpässen, die sich schon seit längerer Zeit abzeichnen.

Rolf Bultmann bedauert die Entwicklungen in der Fußballsparte, die sich erst vor sechs Jahren gegründet hatte. Damals gab der Verein einer Gruppe von Freizeitkickern, die sich Dynamo Blexen nannten und regelmäßig am Luisenhof trafen, ein Zuhause. Zuvor hatte der Fußball im Stadtnorden mehr oder weniger brach gelegen. Die Veteranen unter den Nordenhamer Fußballfreunden erinnern sich mit Wehmut an die große Zeit des TuS Einswarden. Die endete 1994, als sich der TuS mit der Fußballsparte des SV Nordenham zusammentat und zum FC Nordenham fusionierte. In der Folge war der Luisenhof-Sportplatz als Austragungsstätte für Fußballspiele allerdings immer mehr ins Abseits geraten.