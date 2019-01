Blexen Die Ankündigung des Blexer Turnerbundes, 20 Angehörige der Fußballsparte aus dem Verein auszuschließen, hat hohe Wellen geschlagen – vor allem innerhalb der Abteilung. Der stellvertretende Spartenleiter Serafettin Yildirim hat am Dienstag im Gespräch mit der NWZ deutlich gemacht, dass die BTB-Kicker von der Entscheidung des Vorstands völlig überrascht wurden. „Wir sind enttäuscht, dass wir das aus der Zeitung erfahren mussten“, sagt Serafettin Yildirim.

Wie die NWZ berichtete, will sich der BTB von 20 Fußballern trennen. Als Begründung führt der Vorstand an, dass diese Spieler entweder gar nicht oder nur sehr unregelmäßig ihrer Beitragspflicht nachgekommen seien und dadurch ein erhebliches Defizit entstanden sei. Der stellvertretende Spartenleiter sagt dazu: Es sei selbstverständlich, dass Mitglieder eines Vereins ihre Beiträge zahlen müssen. Er könne nicht ausschließen, dass der eine oder andere Spieler diesbezüglich in Rückstand geraten ist. Er habe aber große Zweifel, dass es sich um 20 Spieler handelt.

Kein Verständnis

„Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Vorstand nicht an uns herangetreten ist, bevor er eine solche Entscheidung trifft“, sagt Serafettin Yildirim weiter. Er verweist außerdem darauf, dass die Spartenleitung in einigen Fällen bereits „offene Posten“ übernommen habe.

Serafettin Yildirim berichtet weiter, dass die Spartenleitung Mitte Dezember zu einer Art Inventur eingeladen worden sei. „Das kam uns schon ziemlich spanisch vor“, erzählt der 48-Jährige. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Dabei spiele ich schon seit Jahrzehnten in verschiedenen Vereinen Fußball.“ Bei der „Inventur“ habe sich herausgestellt, dass einige Bälle fehlen. Das sei aber völlig normal im Laufe einer Saison, sagt Serafettin Yildirim. Deswegen könne der Vereinsvorstand nicht die ganze Sparte kaputtmachen. Der Vorstand habe im Anschluss an das Treffen lediglich mitgeteilt, dass er sich melden werde.

Treffen am Wochenende

Wie Serafettin Yildirim weiter mitteilt, hat es am vergangenen Wochenende ein Treffen der Fußballer gegeben, nachdem der Rausschmiss bekannt geworden war. An dieser Zusammenkunft hätten etwa die Hälfte aller rund 60 Mitglieder der Abteilung teilgenommen. Das Ergebnis sei, dass „alle Fußballer den Verein verlassen werden, wenn der BTB die Kündigungen ausspricht“.

Serafettin Yildirim kündigt an, dass die Fußballer an einer vom Vorstand für diesen Freitag einberufenen Spartenversammlung nicht teilnehmen werden. Bei dieser Sitzung soll eigentlich darüber beraten werden, wie es mit der Fußballsparte weiter geht. Angesichts der Differenzen im Verein stellt sich der stellvertretende Spartenleiter die Frage: „Was soll da noch groß besprochen werden?“

Im Augenblick spricht also nicht viel dafür, dass der Streit noch beigelegt werden kann. Und somit ist auch fraglich, ob die BTB-Kicker in der Rückrunde noch einmal antreten. Die Erste Mannschaft spielt in der dritten, die Zweite Mannschaft in der vierten Kreisklasse und das Frauenteam in der dritten Kreisklasse.