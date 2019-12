Boitwarden Auf der Weihnachtsfeier des Schützenvereins Boitwarden ehrte der 1. Vorsitzende Wolfgang Tschöpe Mitglieder, die dem Verein bereits seit vielen Jahren angehören.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hank van Heel eine Ehrennadel. Auf eine 25-jährige Mitgliedschaft können Jörg Meier und Johann Otten zurückblicken. 20 Jahre im Verein sind in diesem Jahr Thomas Büsing, Klaus Büsing und Hanne Büsing. Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden Suntharee Hanke, Julian Hahner, Felix Friese, Doris Harms und Sandra Leske geehrt.

Außerdem wurde auch Wolfgang Tschöpe selbst geehrt – für seine inzwischen 50 Jahre andauernde Mitgliedschaft. Für besondere Dienste am und im Verein bekamen Sandra Leske und Gerold Hartmann zudem die Ehrennadel des Vereins.

Anschließend wurden die Vereinsmeister in den verschiedenen Altersgruppen und Disziplinen gewürdigt. Geehrt wurden Hanne Büsing, Klaus Büsing, Heike Büsing, Thomas Büsing, Herbert Büsing, Carmen Diers, Thomas Eden, Florian Fooken, Sylvia Groth, Björn Groth, Ralf Harjes, Dieter Hartmann, Erwin Hayen, Sven Hellriegel, Hillu Henke, Martin Hoops, Dieter Jochims, Heidi Kimme, Sandra Leske, Heike Meyer, Hanna Otten, Johann Otten, Myriam Prietz, Hans Gerd Rohde und Egon Schubert.

Auf der eigenen Weihnachtsfeier wurden bereits Felix Friese und Eik Leske als Vereinsmeister geehrt.

Nach der Bekanntgabe der Vereinsmeister wurden dann die Gewinner der Weihnachtspokale bekannt gegeben. In diesem Jahr gingen die Wanderpokale an Heike Büsing und Egon Schubert. Den Weihnachtspokal der Jugend gewann Tommy-Lee Brüning. Im Anschluss an die Ehrungen wurde ein gemeinsames Essen eingenommen und die Weihnachtsfeier klang gemütlich aus.

Der Schützenverein Boitwarden bedankt sich bei allen Firmen und Personen, die in diesem Jahr mit Spenden oder auf andere Weise geholfen haben. Das Training nach der Weihnachtspause startet für die Frauen am 8. Januar 2020 sowie für die Jugend und Männer am 10. Januar 2020 zu den bekannten Zeiten.