Bollenhagen Die Verkehrswacht Wesermarsch war mit ihrem Geschäftsführer Klaus Lücke bei den Seniorenboßlern des KBV Kreuzmoor/Bekhausen in Südbollenhagen.

35 Warnwesten wurden den Senioren für die Sicherheit bei der Ausführung von ihrem Boßelsport auf der Straße überreicht. Somit sind die Boßler auf diese Weise auch aus der Ferne bereits gut zu erkennen.

Der Geschäftsführer Klaus Lücke erklärte im NWZ-Gespräch: „Wir setzen uns für den Sicherheitsaspekt im öffentlichen Raum ein. Die Westen kommen vielfältig vor den Kitas, Schulen, bei Laufgruppen und Vereinen zum Einsatz.“ Reiner Kowal von der örtlichen Polizei zeigte sich angetan von dieser Ausstattung. In diesem Zusammenhang betonte der Vorsitzende des Friesischen Klootschießerverbandes (FKV) Jan-Dirk Vogts: „Beim Boßelsport hat die Sicherheit absolute Vorfahrt.“ Es dürfe nur auf den von der Behörde genehmigten Straßen geworfen werden. In jeder Gruppe seien die Warnwesten zu tragen. „Bei Nebel, Glatteis, Schneeglätte und einsetzender Dämmerung und Dunkelheit ist das Boßeln absolut untersagt,“ so der Vorsitzende. Bei den Boßelspielen sind die Warnschilder mit dem Aufschrift „Boßeln“ aufzustellen. Nach Beendigung vom Training oder Wettkampf sind diese zu entfernen oder umzuklappen. Jan-Dirk Vogts: „Diese Schilder sollen die Autofahrer auf die Gefahr auf der Straße durch die Boßler hinweisen. Nach dem Wettkampf hat solch ein Hinweis dort nichts mehr zu suchen.“