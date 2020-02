Brake Der Landkreis Wesermarsch ist – wie auch die hier heimischen Sportvereine – vom demografischen Wandel und von einer Landflucht betroffen. Junge Leute gehen nach der Schule in Städte und Familien fahren für Freizeitaktivitäten ins benachbarte Oldenburg oder Bremen.

Die Sportvereine machen bereits eine Menge für die Jugendarbeit, finden aber manchmal nicht die richtige Plattform, um sich gewinnbringend zu präsentieren.

Die Sportjugend Wesermarsch möchte etwas tun und organisiert am Samstag, 27. Juni, in Brake erstmalig ein Sport- und Spielfest im Kultur- und Sportzentrum. Angesprochen werden sollen Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 16 Jahren. Es wird zahlreiche Mitmachaktionen geben. So sind die mobile Kletterwand der Sportjugend, ein Street-Soccer-Court, Street-Basketball, Bungee-Run und Aktionen auf einer mobilen Bühne geplant. Auch präsentieren sich Vereine der Wesermarsch sowie Jugendeinrichtungen des Technischen Hilfswerks (THW), der Kirchen und des Kinderschutzbundes.

Die Verpflegung ist kindgerecht geplant, auf Alkoholausschank wird verzichtet. Dabei hofft die Sportjugend auf Unterstützung durch die örtliche Präventions- bzw. Suchtberatungsstelle.

Eine Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Wesermarsch, Breite Straße 31, statt. An diesem Abend können sich weitere Mitmacher darüber informieren, was die Sportjugend plant. Bürgermeister Michael Kurz hat seine Teilnahme bereits zugesagt.