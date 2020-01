Ausstellung und sechs Vorträge

Brake Seit Februar 2019 wird auch in der Wesermarsch die „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) für Menschen mit Behinderungen angeboten. Träger der EUTB ist der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen, die Beratung findet in den Räumen der Caritas an der Ulmenstraße 1 statt.

Dass diese Beratung seit nunmehr einem Jahr angeboten wird, ist Anlass für eine Wanderausstellung und begleitende Vorträge. Die Ausstellung zum Thema „Persönliches Budget“ wird vom 3. bis 6. Februar in den Räumen der Caritas gezeigt – am Montag von 16 bis 19 Uhr, am Dienstag von 11 bis 14 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. Die Ausstellung wird am Montag, 3. Februar, um 9 Uhr eröffnet.

Folgende Vorträge finden ausstellungsbegleitend im Haus der Caritas statt: Dienstag, 4. Februar, 14.30 Uhr, „Wohnraumanpassung: Selbstbestimmt Leben trotz körperlichem Handicap“; Dienstag, 4. Februar, 17.30 Uhr, „Hilfsmittel – 0815 oder individueller Behinderungsausgleich?“; Mittwoch, 5. Februar, 13 Uhr, „Das persönliche Budget – ein Erfolgsmodell?“; Mittwoch, 5. Februar, 17.30 Uhr, „Alles über Pflege“; Donnerstag, 6. Februar, um 13 Uhr und noch einmal um 17.30 Uhr „Hilfe, ich finde keinen Pflegedienst“.

Anmeldungen zu den Vorträgen sowie größerer Gruppen für einen Ausstellungsbesuch nimmt Jutta Kroog von der Beratungsstelle unter Telefon 04401/976616 oder per E-Mail an: eutb@sovd-wesermarsch.de entgegen.