Brake Das schon vorab: er würde es wieder tun. Stundenlang im Auto sitzen, nur wenig schlafen, knapp 8000 Kilometer in 16 Tagen abreißen – Claus Hock wäre dabei.

Er und seine Mitstreiterin Steffi Karg sind in dieser Woche von der Baltic Sea-Circle-Rallye zurückgekehrt, einer der abenteuerlichsten Autotouren weltweit. In einem 20 Jahre alten VW-Bus ab Hamburg durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Estland, Litauen, Polen und zurück. Ohne Navi, und ohne die Autobahn zu benutzen, ging es mit Straßenkarten über Schotterpisten und durch wilde Natur einmal rund um die Ostsee.

Fauliger Fisch

„Ich habe in meiner ersten Nacht zu Hause gemerkt, was mir alles wehtut“, erzählt Hock. „Doch eigentlich war das Fahren nicht so anstrengend, wie ich befürchtet hatte.“ Die längste Strecke am Stück seien 559 Kilometer nach Schweden in achteinhalb Stunden gewesen. „Man sitzt natürlich viel im Auto. Sightseeing gibt es nicht viel“, erzählt der 36-jährige Braker. Viel Glück hätten sie mit ihrem Auto, einem T4 VR-6, gehabt. „Der Wagen hat durchgehalten. Es sind nur Kleinigkeiten kaputt gegangen, wie zum Beispiel der Schließzylinder an der Tür. Aber wenn ich überlege, was für Probleme andere Teams mit ihren Autos hatten, ist es für uns super gelaufen.“ Nicht jeder Rallye-Wagen hat es auf den eigenen vier Rädern ins Ziel geschafft.

Unterwegs musste das Team Dompfaff & Strandläufer nicht nur die Kilometer schaffen, sondern auch Aufgaben erledigen. Eine machte ihnen im Vorhinein am meisten Sorgen – der Surströmming-Hering, der im Auto nicht wenige Kilometer mitfahren sollte. Dieser Fisch ist vergoren und verbreitet einen Duft, der bei fast jedem Menschen einen automatischen Würgereflex auslöst. Neben den Aufgaben, die es zu erledigen galt, hieß es fahren, fahren und fahren. „Mein linker Arm ist brauner geworden als mein rechter“, sagt Hock. Doch auch gerade wegen der langen Strecken ist er beeindruckt, wie viele Eindrücke man auf der Rallye sammeln kann. „Man sieht unglaublich viel in kürzester Zeit“, erzählt er. Besonders beeindruckt hat ihn die Landschaft im Norden Europas. Norwegen, die Lofoten, das Nordkap – „jetzt weiß ich, wo ich nochmal Urlaub mache.“

Viele Spenden

Nicht so begeistert war er von der Fahrt durch Finnland. „Schnurgerade Straßen, nur Seen und Wälder, das war monoton. Wir haben uns stündlich mit dem Fahren abgewechselt“, erzählt der Braker. Richtig schön fand er Talinn, auch nach Helsinki würde es ihn noch einmal ziehen. Und ein wichtiges persönliches Ziel hat er auch erreicht: „Ich habe Elche gesehen. Einen Bären leider nicht.“

Stolz sind Claus Hock und Steffi Karg auch auf ihre Spendensammlung. 750 Euro soll jedes Team, das am Baltic-Sea-Circle teilnimmt, einsammeln. Das Team Dompfaff & Strandläufer hat jetzt schon 2850 Euro beisammen, die Aktion läuft noch. Zu Gute kommen soll das Geld der Bahnhofsmission in Magdeburg und der NWZ-Weihnachtsaktion.