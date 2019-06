Brake Sie sind klein, gelb und quietschvergnügt. Gemeint sind die 1500 gelben Plastikenten, die am Sonntag, 4. August, um 11 Uhr in den Binnenhafen stürzen werden, um sich ein munteres Wettrennen zu liefern. Die Rennstrecke wird von der Westseite des Hafens bis zum Vereinsheim des Braker Ruder- und Segelvereins (BRSV) verlaufen.

Ausgerichtet wird das Rennen von den beiden Braker Lions-Clubs Mimi Leverkus (Frauen) und Brake-Unterweser (Männer). In Zusammenarbeit mit der DLRG und der Freiwilligen Feuerwehr werden sie am Veranstaltungstag dafür sorgen, dass das Rennen regelkonform ablaufen wird. Als Schirmherr konnte Brakes Bürgermeister Michael Kurz gewonnen werden.

Nun stand aber schon einmal die Generalprobe am Binnenhafen an: Vertreter der Lions-Clubs und der Feuerwehr besprachen letzte Details. Ebenfalls wurde probehalber der Zielbereich aufgebaut und getestet. Gut trainierte Enten hatten hierbei die Möglichkeit, ihre ersten Runden im Wasser zu drehen. Nach rund einer Stunde kamen die Organisatoren zum Ergebnis, dass alle notwendigen Vorbereitungen für den großen Tag getroffen wurden.

Bei dem Entenrennen gibt es nur Gewinner: Jede Ente ist mit einer einmalig vergebenen Nummer versehen, die von einem Paten mit einer Patenkarte erworben werden kann. Die Karten sind sozusagen die Lose, mit dem der Pate am Binnenhafenfest gewinnen kann: Die ersten 33 Enten, die über die Ziellinie kommen, werden mit attraktiven Preisen ausgezeichnet, darunter ein Musicalbesuch in Hamburg, ein Fahrrad sowie Brake-Gutscheine.

Doch auch die anderen Paten werden Gewinner sein, weil sie einen guten Zweck unterstützen. Der Erlös des Rennens wird dem Verein „Lebenswunsch“ zu Gute kommen. Der Verein wurde 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen am Ende ihres Lebensweges einen speziellen, persönlichen Wunsch zu erfüllen.

Einige Enten suchen noch Paten. Die Patenschaften können für fünf Euro in der Buchhandlung Gollenstede im Famila-Center und in der Breiten Straße, in der BFT-Tankstelle sowie in der Sonnen-Apotheke erworben werden.