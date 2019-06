Brake Die Stadt Brake wird zum Mekka der Jugendfeuerwehren aus dem Bereich Weser-Ems. Am Sonntag, 23. Juni, wird hier vor voraussichtlich wieder vielen Zuschauern im städtischen Stadion der Bezirksausscheid im Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren ausgetragen. Wie die Kreispressewartin der Jugendfeuerwehr, Kaja Hanke, mitteilte, werden etwa 40 Gruppen der Jugendfeuerwehren aus dem Bereich Weser-Ems an den Start gehen. Sie sind die erfolgreichsten aus den jeweiligen Stadt- und Landkreisen, die in mehreren Kreisausscheiden ermittelt wurden.

In den spannenden Wettkämpfen geht es um die Qualifikation zum niedersächsischen Landeswettbewerb, der vom 28. bis 30. Juni in Wildeshausen stattfindet. Schon jetzt ist man gespannt darauf, welche Gruppen der Jugendfeuerwehren den Bereich Weser-Ems dort vertreten werden. Die Anreise und Anmeldung der Gruppen läuft ab 8 Uhr, um 10 Uhr beginnen die Wettbewerbe. Die Siegerehrung ist gegen 16 Uhr vorgesehen.

Aus dem Landkreis Wesermarsch haben sich beim Kreisausscheid in Mooriem sechs Gruppen für den Bezirksentscheid in Brake qualifiziert. Die Jugendfeuerwehr Jade konnte auch in diesem Jahr ihre Erfolgsserie bei den Wettbewerben fortsetzen: Jade Gelb landete mit 1401 Punkten auf Platz 1 als Kreissieger, Jade Weiß mit 1374 auf Platz 3 und Jade Grau mit 1344 Punkten auf Platz 5. Sie alle sind für den Bezirksentscheid Weser-Ems qualifiziert. Dort will die JF Jade ihren 2017 errungenen Titel als Bezirkssieger und Vize verteidigen. Mit den Jader Gruppen gehen die Gruppen Brake (im Kreisentscheid mit 1387 Punkten auf Platz 2), Nordenham (1347 Punkte, Platz 4) und Neuenkoop-Köterende (1328 Punkte, Platz 6) an den Start.