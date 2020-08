Buchvorstellung In Brake: Warum Schiedsrichter richtige Entscheidungen treffen

Brake Schiedsrichter stehen im Fokus jedes Fußballspiels. „War es ein Handspiel?“, „Warum gibt es keinen Elfer?“ oder „Das war doch nie im Leben ’ne rote Karte!“ sind die klassischen Fragen und Empörungen nach einem Spiel.

Einblicke in diese Welt der schweren Urteile gibt DFB-Referee Patrick Ittrich in seinem Buch „Die richtige Entscheidung: Warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein“. Co-Autor ist der Braker Mats Nickelsen. Am Freitag, 4. September, findet ab 19 Uhr die Buchvorstellung der beiden im Fischerhaus statt.

• Weserstadion besucht

„Als Achtjährigen hat mich mein Onkel mal mit ins Weserstadion genommen. Das war meine Initialzündung“, sagt Co-Autor Mats Nickelsen. Geboren ist Nickelsen 1986 in Oldenburg. Aufgewachsen ist der heutige NDR-Sportjournalist in Brake. Als Kind und Jugendlicher sei er ein riesengroßer Werder-Fan gewesen. Heutzutage bezeichnet sich Nickelsen jedoch nicht mehr als solchen.

Für das Buch hat er sich oft mit Patrick Ittrich getroffen. Mehr als 40 Stunden Audiomaterial sind dabei entstanden. In dem Buch gibt es unter anderem ein Kapitel mit dem Namen „Revolution – der Videoassistent“. Darin geht es um Veränderungen im Profi-Fußball. „Der Videoassistent hat für uns sehr viel verändert, das ist eine große Herausforderung. Früher war ein Tor ein Tor, wenn wir es gerufen haben. Jetzt rufst du Tor und bist in der Emotion – und dann kann aber noch der Eingriff aus Köln kommen“, sagt Nickelsen.

Schiedsrichter Patrick ittrich Patrick Ittrich ist am 3. Januar 1979 in Hamburg geboren. Der Polizeibeamte ist seit 2003 DFB-Schiedsrichter. Bei seiner Tätigkeit tritt er für seinen Heimatverein, den Mümmelmannsberger SV Hamburg, an. Seit 2016 pfeift der Hamburger Spiele der 1. Fußball-Bundesliga. Vor dem Buch hat der NDR bereits eine Sport-Dokumentation über ihn gedreht. Diese trägt den Titel „Schiedsrichter im Dauerstress“.

Und auch das gehört zum Fußball dazu: Fitness, Psychologie, Teamwork und Erfolgserlebnisse. Darauf gehen die beiden Autoren in ihrem Buch ein. Ittrich berichtet aber auch von seinem Karriere-Tiefpunkt: Im Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg habe er versehentlich die falsche Karte gezeigt.

• Sportdokus beliebt

Sport-Dokumentationen werden immer beliebter. „Die richtige Entscheidung: Warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein“ ist mit eines der ersten Bücher, in dem ein bekannter Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga ausführlich über seine Gefühle und den Druck spricht. Berichte, die Einblicke in die Welt des Profi-Sports geben, liegen im Trend, zum Beispiel das Buch „Karten, Pfiffe, fette Bässe“ über den DFB-Schiedsrichter Deniz Aytekin. Auch internationale Sportdokus über den Basketballer Michael Jordan oder die englische Fußballmannschaft AFC Sunderland sind in letzter Zeit auf Amazon und Netflix erschienen. Scheinbar ist die Zeit, in denen Sportler und Schiedsrichter abgeschirmt von der Öffentlichkeit lebten, vorbei.

Anmeldungen für die Lesung unter Telefon 04401/704257.