Brake Und weiter geht’s: Zum mittlerweile schon 28. Mal veranstaltet der Braker Verein „total verpLANt“ eine Netzwerkparty: Von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. April, steht die „genial verpLANt #28“ (gv28) im Kalender. Bis zu 240 Teilnehmer aus ganz Deutschland werden diesmal in der Großsporthalle ihre Computer aufbauen und miteinander und gegeneinander in Computerspielen antreten, Turniere zu bestreiten und ein entspanntes Wochenende unter Freunden und Bekannten zu genießen.

Die Veranstaltung ist auch diesmal bereits im Vorfeld wieder so gut wie ausverkauft. „Es bleibt spannend, ob wir durch die erhöhte Teilnehmerzahl tatsächlich einige neue Gesichter bei uns begrüßen dürfen“, spekuliert Theo Wübbenhorst, Turnier-Verantwortlicher des Vereines.

Der Anmeldepreis beträgt im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren (mit Vollmacht eines Erziehungsberechtigten) möglich. Das Veranstaltungseigene Frühstück für die Teilnehmer ist im Preis mit inbegriffen. Besucher zahlen an der Kasse zwei Euro Eintritt, für Eltern von Teilnehmern ist der Besuch der LAN-Party kostenlos.

Das diesmalige Party-Motto lautet „ROCK’n’ROWL“. Die verschiedenen Bereiche der Halle werden entsprechend des Themas dekoriert. Dazu findet sich das Motto auch in den Getränke- und Speiseangeboten sowie in der Bühnenshow am Samstagabend wieder. Wie immer finden zahlreiche Turniere statt, deren Siegerinnen und Sieger mit Medaillen und kleinen Sachpreisen belohnt werden.

Beginn der Veranstaltung ist am Freitag um 17 Uhr, Ende am Sonntag um 11 Uhr nach der Siegerehrung.