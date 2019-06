Brake Die Mannschaft der Old Tablers musste nach aufopferungsvollem Kampf mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen. Am Ende hatten allerdings alle gewonnen und Grund zum Feiern. Bei herrlichem Wetter freuten sich alle Teilnehmer über spannende Wettkämpfe und eine hervorragende Organisation des Turniers mit einem reibungslosen Ablauf.

Hatten die Old Tablers bei den Herren noch das Nachsehen, so machte es das Frauen-Quartett etwas besser. Im Finale gegen die Golzwarder Eisstockdeerns gaben sie sich keine Blöße und gewannen das Turnier.

Am Finaltag herrschte auf der Anlage an der Bahnhofstraße neben dem Poligras-Stadion Hochbetrieb. Alles war vorbereitet für ein zünftiges Fest, die Stimmung war prächtig und der Grill angeheizt. Dass das Eisstockschießen ein Mannschaftssport ist, zeigte sich bei der Siegerehrung: Jedes Teammitglied wurde mit einer Medaille geehrt, dazu gab es Urkunden für die 26 Mannschaften. Pokale erhielten jeweils die drei Erstplatzierten. Die Frauen der Old Tablers konnten sich zudem über einen Wanderpokal freuen, der ihnen von Andreas Saralidis überreicht wurde.

Während eines Besuchs der Partnerstadt Zwiesel im Sommer 2011 hatten Mitglieder des Braker Freundeskreises Zwiesel das Eisstockschießen für sich entdeckt. Bereits zum siebten Mal fand nun das Eisstockschießturnier statt. Gespielt wird auf einer gepflasterten Fläche mit zwei Bahnen. Die Steine sind in diesem Jahr neu verlegt worden.

• Platzierungen Eisstockschießturnier Männer: 1. Freundeskreis Zwiesel, 2. Old Tablers, 3. Bürgerverein Boitwarden, 4. Landkreis Wesermarsch, 5. Art Color, 6. J. Müller, 7. Franz-Installtechnik, 8. Duckyboys, 9. Tischtennisverein Brake, 10. Die Golzwarder Eisbrecher, 11. Stadt Brake, 12. Sport-Nord, 13. Hammelwarder Kegeltruppe, 14. Bürgerverein Golzwarden, 15. Volleyball „Alte Garde und 16. L.I.T.

• Platzierungen Eisstockschießturnier Frauen: 1. Old Tablers, 2. Golzwarder Eisstockdeerns, 3. Niederdeutsche Bühne, 4. Freundeskreis Zwiesel, 5. Bürgerverein Boitwarden, 6. Charly’s Tanten, 7. L.I.T., 8. Landkreis Wesermarsch 2, 9. Stadt Brake und 10. Landkreis Wesermarsch 1.

Weitere Bilder sehen Sie unter www.nwzonline.de/fotos