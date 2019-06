Brake Eisstockschießen – das klingt für mich nach einem Sport, den man im Winter betreibt. Und auch eher in schneereichen Regionen. Aber in Brake? Ja, tatsächlich – diese Woche, vom 17. bis 21. Juni, findet hier bereits zum siebten Mal ein Eisstockschießturnier statt. Eisstockschießen ohne Eis, dafür bei 25 Grad und Sonnenschein: So wird also meine erste Erfahrung mit dem Sport aussehen. Ich bin gespannt.

Als ich am Montagabend ankomme, wärmen sich die Teams bereits fleißig auf. Heute und am Mittwoch sind die Damenmannschaften dran, am Dienstag und Donnerstag sind die Männer an der Reihe. Die Finalpartien finden am Freitag statt. Und schon geht’s los: Fünf Teams treten heute gegeneinander an, jeder spielt gegen jeden.

Doch wie kommt es eigentlich dazu, dass hier gespielt wird? Dazu befrage ich Uwe Seyberth, den Vorsitzenden des Freundeskreis Zwiesel, der das Turnier organisiert. Der Freundeskreis pflegt die Städtepartnerschaft mit dem bayerischen Zwiesel, erfahre ich, durch gegenseitige Besuche. „Als wir 2011 dort zu Besuch waren, wurden wir zum Eisstockschießen eingeladen“, erzählt Uwe Seyberth. Dort wird es in einer Halle gespielt. „Es ist eine tolle Sache.“ Schnell war der Entschluss gefasst: „Das brauchen wir hier in Brake auch.“ Gesagt, getan: Noch vor Ort telefonierte man mit dem damaligen Bürgermeister, um eine mögliche Fläche zu finden. Vor dem Poligras-Stadion an der Bahnhofstraße, auf dem ehemaligen Tennisplatz, konnte es dann losgehen. Die Firma Meyer & Sohn spendete die benötigten Steine, in Eigenarbeit legte der Freundeskreis den Platz an. Seit Sommer 2012 trifft sich die Mitglieder nun jeden zweiten Sonntag und spielen auf der idyllisch im Grünen gelegenen Bahn, die dieses Jahr noch einmal erneuert wurde.

Aber wie genau funktioniert Eisstockschießen überhaupt? Es ist ein Präzisionssport, der dem Curling ähnelt und vom Bewegungsablauf dem Kegeln nahe kommt. Ein Team besteht hier in Brake aus vier Spielern. Die Eisstöcke, die etwa ein Gewicht von vier bis fünf Kilo haben, müssen in einem Feld möglichst nah an der „Daube“, die in der Mitte liegt, platziert werden. Das Team, dessen Eisstock am nächsten an der Daube liegt, bekommt einen Punkt; liegen zwei Eisstöcke desselben Teams am nächsten dran, gibt es zwei Punkte, und so weiter. Dass dies manchmal mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist, merke ich, als einer der Schiedsrichter ein Maßband aus der Tasche holt und die Abstände misst. „Punkt für rot“, ruft er dann. Sechs „Kehren“, also Durchgänge gibt es pro Spiel, die Punkte werden addiert.

Nun interessiert mich, was die Spieler an dem Sport fasziniert. Kaya Kramer spielt gemeinsam mit drei weiteren Jugendlichen – mehr Mitspieler sind willkommen – jeden zweiten Freitag in der Jugendgruppe des Freundeskreises. Sie probierte den Sport bei einer Geburtstagsfeier aus – und blieb dabei. „Der Sport ist abwechslungsreich und macht Spaß“, schwärmt die 14-Jährige. „Wir sind so ’ne süße kleine Gruppe und verstehen uns so gut.“ Was sie beschreibt, spüre auch ich an diesem Abend: Es geht nicht nur um den Sport, sondern um die Geselligkeit, das Beisammensein. Hier kann man sich wohlfühlen.

Währenddessen neigt sich dieser erster Turnierabend dem Ende zu, die letzten Partien werden gewonnen oder verloren. „Der Spaß steht im Vordergrund, aber ehrgeizig sind sie schon“, schmunzelt Uwe Seyberth.

Nun darf ich auch selbst ran an den Eisstock: „Der Daumen nach vorne, um bessere Kontrolle zu haben“, wird mir erklärt. „Dann Schwung holen und in die Knie gehen.“ Ich versuche es – nicht sehr erfolgreich. Meine Technik muss verbessert werden: „Nicht so tief greifen“, heißt es. Der dritte Versuch läuft dann gar nicht so schlecht. Ich merke aber, um hier wirklich präzise zu schießen, braucht es Konzentration und vor allem: Übung.

Mittlerweile stehen die Gewinner des Abends fest: Der Freundeskreis Zwiesel als Zweit- und die Niederdeutsche Bühne als Erstplatzierter dürfen am Freitag nochmals antreten und sich den Pokal sichern.

Die Bahn ist auch zu mieten, erzählt mir Petra Tröger noch, bei der man die Reservierungen vornehmen kann. Das Angebot werde gut angenommen, vor allem Vereine, aber auch Firmen oder private Gruppen kommen gern vorbei. „Wir haben auch viele Auswärtige hier“, freut sich Petra Tröger. Ich finde: Der Weg lohnt sich durchaus.

Mehr Infos: www.freundeskreis-zwiesel.de/eisstockschießen