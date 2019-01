Brake Nach einigen Jahren der Unterbrechung lebt der „Barghorn-Cup“ nun wieder auf. Am Samstag, 2. Februar, beginnt das Fußballturnier um 10 Uhr in der Großsporthalle Brake. Zehn Betriebsmannschaften nehmen daran teil.

Das diesjährige Firmenturnier, den „Barghorn-Cup 2019“, organisiert Patrick Lahrmann. Er steht beim SV Brake im Tor der Landesliga-Mannschaft. Nach seinen Worten wird in zwei Gruppen gespielt. In Gruppe A treffen die Mannschaften von Meinardus & Tapken, THG, WSV, J. Müller 1 und Barghorn Stahlbau aufeinander. Barghorn Maschinenbau, Stadt Brake, J. Müller 2, Sport Nord und LIT spielen in der Gruppe B.

Vier Feldspieler und ein Torwart bilden eine Mannschaft. Die Spiele in der Vorrunde dauern zehn Minuten. Anschließend geht es gleich in die Finalspiele, die jeweils zwölf Minuten dauern. Die Finalteilnehmer werden jedoch nicht über Kreuz ermittelt. Die beiden Gruppenersten sind sofort für das Endspiel qualifiziert, das um 14.14 Uhr angepfiffen wird. Die beiden Zweitplatzierten spielen bereits ab 14 Uhr den dritten Platz aus. Magnus Barghorn stiftet den Pokal.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Das Organisationsteam hofft auf viele Zuschauer. Der Turniererlös ist laut Patrick Lahrmann für einen guten Zweck bestimmt.