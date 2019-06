Brake Der Jubel war groß, als gegen 12.40 Uhr die Dritt- und Viertklässlerinnen der Elsflether Grundschule den Siegerpokal in Händen hielten. Einige von den Kindern der Mannschaft mit den roten Trikots kannten das Gefühl bereits. Im vergangenen Jahr hatte die Schule zum ersten Mal an dem Fußballturnier für Mädchen teilgenommen und aus dem Stand gewonnen. Jetzt hat es erneut geklappt. Die Mädels scheinen Talent zu haben. Darauf lässt die Aussage von Erfolgstrainer, Schul-Hausmeister Hergen Speckels, schließen: „Wir haben unter der Woche ein wenig trainiert, das war’s“, lächelte er zufrieden und ging wieder zu seiner jungen Mannschaft.

Es war ein gelungener Morgen auf dem großen Trainingsplatz neben dem Braker Stadion. Der Termin hätte auch nicht besser liegen können. Am Freitag begann in Frankreich die Fußball-WM der Frauen. Bei der Mini-Version in Brake traten sieben Mannschaften von Grundschulen aus der Wesermarsch und eine aus dem Ammerland gegeneinander an. Rund 80 Schülerinnen liefen dem Ball hinterher. Es wurde nach dem Prinzip „Jeder gegen jeden“ gespielt. Am Ende war es für Elsfleth recht deutlich. Ein Unentschieden war das schlechteste Ergebnis der Mädchen.

Die Ovelgönner Mädchen wurden von Lehrerin Anja Metzner vertretungsweise gecoacht. „Das macht schon Spaß, die Kinder bei so einem Ereignis zu betreuen“, sagte sie. Und rief dann gleich aufs Feld: „Konzentrieren, es geht los. Denkt daran, ihr seid ein Team.“ Nebenan zückten Mütter die Handys und filmten ihrem kickenden Nachwuchs hinterher.

„Es war bei den fünf Turnieren immer ein regelrechtes Fußballfest. Wir freuen uns, dass es auch diesmal so ist. Und das schöne Wetter hat uns nie im Stich gelassen“, schwärmte Organisatorin Manuela Parche vom Kreissportbund Wesermarsch.

Die Ergebnisse:



1. GS Elsfleth;

2. GS Harrien;

3. GS Friedrichsfehn;

4. GS Ovelgönne;

5. GS Boitwarden;

6. Kirchhammelwarden;

7. Eichendorffschule;

8. GS Nordenham-Süd.

Für alle Spielerinnen gab’s Pokale, Medaillen und T-Shirts. Donnerstag, 27. Juni, tummeln sich auf der Anlage wieder Grundschüler. Dann spielen die Jungs ihre Meisterschaft aus.