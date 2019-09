Brake Eigentlich ist Rainer Berbalk Rettungsschwimmer im Braker Hallenbad. In den vergangen Wochen war der 47-Jährige vor allem aber Künstler. Auf gut sechs Quadratmetern Wand im Eingangsbereich hat er ein Kunstwerk geschaffen, das die Badbesucher in die richtige Stimmung bringen soll. Vier bis fünf Wochen täglich einige Stunden hat der Hobbymaler, der auch schon in der Schwimmhalle das ein oder andere Bild gemalt hat, an dem Werk mit drei tauchenden Jungen gearbeitet. Rund 70 unterschiedliche Farben hat er sich dafür aus fünf zusammengemischt. Das Bild ist Teil des Konzeptes, die Atmosphäre im Bad zu verbessern.

Ein neues Bild im Eingangsbereich, Planen mit Fotos aus dem Hallenbad im Außenbereich – beides sind sichtbare Zeichen einer Attraktivitätssteigerung mit möglichst geringem Finanzaufwand. „Wir wollen für die Besucher damit die Atmosphäre weiter verbessern“, begründet der zuständige Fachbereichsleiter Uwe Schubert den Schritt. So sollen etwa die Planen den Blick aus der Gastronomie und dem Bad auf die verwilderte Freifläche des früheren Freibades verdecken.

Umgesetzt wurden die Verschönerungen weitgehend während der Schließzeit in diesem Sommer für Erneuerung der Filteranlage und die jährlich notwendige Reinigung und Wartung. Eine weitere Schließzeit – in den Vorjahren stets im Winter – soll es diesmal nicht geben. Im kommenden Jahr wolle man sich dann, so Schubert, weitere Gedanken zur Außengestaltung machen.

Förderantrag

Zunächst aber ist die Technik dran. Und da drängt die Zeit: Bis 1. Oktober muss der Förderantrag gestellt sein, um maximal 50 Prozent der benötigten Finanzmittel für eine energetische Sanierung vom Land zu erhalten. Bei einem – neu errechneten und überprüften – Einsparpotenzial von 30.000 Euro jährlich soll sich die Investition in eine moderne Lüftungsanlage in vier bis fünf Jahren rechnen. Das Planungsbüro Polyplan (Bremen) hatte das Einsparpotenzial für das Hallenbad im Optimalfall sogar auf rund 47.000 Euro pro Jahr beziffert.

Polyplan hatte den Umbau des Freibades in ein Naturbad untersucht – und bei einem Investitionsvolumen von rund 2,2 Millionen Euro in mehreren Schritten für möglich erachtet. Am Anfang steht dabei eine Nutzbarmachung des an das Hallenbad angrenzenden Außenbereichs als Sandstrand und Liegewiese. Mittel dafür könnten aber frühestens für 2021 eingeplant werden. Eine Umsetzung des eigentlichen Freibadumbaus ist laut Bürgermeister Michael Kurz (SPD) frühestens 2022/23 finanziell realistisch.

Schwimmkurse

Umgesetzt hat das Bäderteam auch einen Ratsbeschluss: Schwimmunterricht ist für Braker Grundschulkinder ab sofort kostenfrei. Zwölf Kurse für Mädchen und Jungen ab einem Alter von fünf Jahren werden von Oktober bis Mai angeboten, kündigte Schubert an. 144 Kinder können darin Schwimmen lernen. Noch gebe es freie Plätze.

Anmeldungen für die dienstags und mittwochs stattfindenden Kurse können direkt im Hallenbad (Telefon: 04401/4645) vorgenommen werden. Schubert appelliert an die Eltern, trotz der künftigen Beitragsfreiheit auch tatsächlich alle zehn Termine zu besuchen. „Wenn man Schwimmen lernen will, sollte man auch alle Termine wahrnehmen“. Dies sei sowohl im eigenen Interesse, als auch nur fair anderen gegenüber, die vielleicht keinen Platz bekommen.

Sollte die Nachfrage das Kursangebot deutlich übersteigen, könnte auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft einspringen. Die Stadt hat mit der DLRG Gespräche geführt. Und die Wasserretter haben grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, sollte weiterer Bedarf bei Schwimmkursen bestehen.