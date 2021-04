Engagement: Volleyballverband treibt Integrationsarbeit voran

Brake /Hannover Der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) lässt seinem Motto „Volleyball spricht jede Sprache!“ Taten folgen. Der Verband bietet den Vereinen in Niedersachsen mehrsprachige Trainingskarten an, um die Kommunikation zwischen den Übungsleitenden und zugewanderten Menschen zu verbessern.

„Die Aktion läuft gerade an und muss sich noch herumsprechen“, sagte Andre Guddack im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ist Geschäftsführer beim Nordwestdeutschen Volleyball-Verband und freut sich darüber, dass die Trainingskarten bei den Vereinen gut ankommen. „Die Idee mit den mehrsprachigen Trainingskarten kommt unseren FSJlerinnen“, so Guddack.

Die integrativen Trainingskarten, die im Rahmen des Bundesprogramms „Integration durch Sport“ mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gefördert werden, sind in vier Ordnern zusammengefasst, heißt es in der April-Ausgabe des LSB-Magazins. Die Ordner sind verfasst in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch.

Die Vereine, die die Karten zugeschickt bekommen, dürfen sich auf abwechslungsreiche Auswahl zum Thema Volleyballtraining freuen. So stehen rund 100 Karten zu den Kapiteln Aufwärmspiele, Grundtechniken, Technikübungen zu den Grundtechniken und sogenannte Cool Down-Übungen zur Auswahl. „Jede Trainingskarte enthält neben der Übungsbeschreibung auch schnell erfassbare Infos über Trainingsziele, benötigte Materialien sowie Angaben zur empfohlenen Altersklasse, Gruppengröße und zur benötigten Zeit, teilt der NWVV mit. Hinzu kommen laut Verband Tipps und Empfehlungen für die Übungsleitenden sowie Einschätzungen über die Schwierigkeit der jeweiligen Übung. Die Trainingskarten können von den Vereinen kostenlos beim Nordwestdeutschen Volleyball-Verband angefordert werden. „Die Karten sind auch online auf der Homepage unseres Verbandes abrufbar“, so Guddack.