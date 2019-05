Brake Alle Gäste waren gut drauf am Himmelfahrtstag beim Sportplatz in Kirchhammelwarden. Das lag zum einen natürlich an der tollen Veranstaltung, die der Hammelwarder Turnverein (HTV) wieder organisiert hatte. Zum anderen tanzten die „Fun-Girls“ des HTV zum berühmten Lied „Happy“ des Liedermachers Pharrell Williams – und das gleich zwei Mal.

Den 46. Radwandertag für die ganze Familie hatte Bürgermeister Michael Kurz wieder traditionell eingeläutet. Pünktlich um 10 Uhr schickte er die rund 200 Teilnehmer auf einen etwa 20 Kilometer langen Rundkurs über Oldenbrok-Mittelort, den wieder Ilse Kurzendörfer-Eidevik ausgearbeitet hatte. Das Stadtoberhaupt ließ es sich natürlich nicht nehmen, selbst kräftig in die Pedale zu treten.

Auf dem Sportplatzgelände und in der Turnhalle wurde derweil für Abwechslung gesorgt. So gab es Vorführungen des Braker Modellclubs sowie Spiel und Spaß für Kinder unter der Anleitung von Heiko Bahlmann. In der Turnhalle bot die Trampolin-Gruppe noch ein kleines Schauprogramm für die Zuschauer.

Ein Höhepunkt war auch in diesem Jahr die Verlosung von attraktiven Gewinnen. Über den Hauptpreis, ein Fahrrad, freute sich Lea-Marie Hren. Den zweiten Hauptpreis der Verlosung, ebenfalls ein Fahrrad, gewann Olaf Klävemann. Die beiden Gewinner mussten mit ihren Fahrrädern eine Ehrenrunde drehen.

Rund 20 Helfer trugen dazu bei, dass vor Ort und auf dem Weg alles rund lief. HTV-Vorsitzende Christl Bahlmann, bei der alle organisatorischen Fäden zusammenliefen, war zufrieden. Zwar hatte es morgens etwas genieselt, doch später ließ der Regen nach und die Teilnehmer kamen trocken ins Ziel.

