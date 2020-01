Brake Der Jekami-Freundeskreis Wesermarsch bietet auch in diesem Jahr vielseitige Aktivitäten an. Das Programm für das Jahr 2020 ist vielseitig. Ob Klönschnack, gemeinsames Spielen, Ausflüge, Grillen, Kegeln, ein Herbstfest oder eine Weihnachtsfeier: Für jeden ist etwas dabei.

Den Auftakt macht der erste Spieleabend des Jahres an diesem Donnerstag, 9. Januar, um 18.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt dabei für alle Teilnehmer 50 Cent.

Weiter geht es am Samstag, 18. Januar, und am Samstag, 15. Februar, jeweils um 15 Uhr mit einem Bingo-Kaffeenachmittag. Die Kosten hierfür belaufen sich auf zwei Euro pro Person.

Ein gemeinsamer Restaurantbesuch steht am Donnerstag, 5. März, auf dem Programm. Dazu trifft sich der Verein um 18 Uhr.

Die Jahreshauptversammlung des Vereins findet am Samstag, 21. März, um 15 Uhr statt. Dabei geht es um die Änderung der Satzung.

Am Donnerstag, 9.April, findet eine Osterfeier statt. Beginn ist um 18.30 Uhr, die Kosten belaufen sich auf drei Euro pro Person.

Um den Wanderpokal gekegelt wird am Samstag, 16. Mai, um 15 Uhr im Albrechts Hotel Rodenkirchen.

Auf einen Eisbecher trifft sich der Freundeskreis am Donnerstag, 4. Juni, um 18 Uhr.

Eine Tagesfahrt steht am Samstag, 20. Juni, auf dem Programm.

Am letzten Abend vor der Sommerpause wird dann noch ein Eisbecher genossen. Dazu lädt der Verein am Donnerstag, 16. Juli, um 18 Uhr ein.

Nach der Sommerpause geht es dann am Donnerstag, 3. September, weiter. Den Auftakt macht erneut ein Spieleabend, der um 18.30 Uhr beginnt. Von da an findet er jeden Donnerstag statt.

Zum gemeinsamen Grillen lädt der Freundeskreis am Samstag, 19. September, um 15 Uhr ein.

Kulinarisch geht es auch am Donnerstag, 1. Oktober, weiter. Ein erneuter Restaurantbesuch ist um 18 Uhr geplant.

Zu einem Herbstfest lädt der Verein am Samstag, 17. Oktober, ein. Es wird gefeiert und getanzt. Zudem werden die Jubilare geehrt. Beginn ist um 15 Uhr.

In eine weitere Kegel-Runde um den Wanderpokal geht es am Samstag, 21. November, um 15 Uhr im Albrechts Hotel in Rodenkirchen.

Zu einer Adventsfeier lädt der Jekami-Freundeskreis am Donnerstag, 3. Dezember, um 18. 30 Uhr. Bei Punsch und Klaben soll in gemütlicher Runde der Advent begangen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf drei Euro pro Person.

Der letzte Spieleabend des Jahres 2020 findet am Donnerstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr statt.

Das Schlusslicht des Jahresprogramms bildet eine gemeinsame Weihnachtsfeier am Samstag, 12. Dezember, um 15 Uhr. Auch der Weihnachtsmann wird vor Ort sein. Um einen Beitrag von drei Euro wird gebeten.

Falls nicht anders angegeben, finden die Aktivitäten in der Begegnungsstätte des SVB in der Schulstraße 20 statt. Eine Anmeldung wird jeweils zehn Tage vor der jeweiligen Veranstaltung erbeten.

Nähere Informationen gibt es jederzeit am Donnerstagabend im Kaminraum der Begegnungsstätte. Wie immer gilt: Jeder kann mitmachen. Bei Teilnahme an den Aktivitäten besteht keine Verpflichtung, Vereinsmitglied zu werden.