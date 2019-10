Brake So ein Mädelsabend ist einfach eine tolle Sache. Jede Menge Spaß hatten die vielen Frauen, die am Mittwochabend die Braker Innenstadt füllten. Zum zweiten Mal hatte der Brake Tourismus- und Marketingverein zur Ladies Shopping Night eingeladen. Wer nicht bei der erfolgreichen Premiere im März dabei war, nutzte gerne jetzt die Gelegenheit, um gemütlich mit den Freundinnen von einem Geschäft zum nächsten zu ziehen. Und auch zahlreiche „Wiederholungstäterinnen“ waren unterwegs.

Schuhe – das geht bei Frauen immer. Besonders, wenn Sekt, Häppchen und tolle Angebote winken, so die Erfahrung bei Volke oder Fasting. Dichtes Gedränge herrschte, so wie fast überall, auch bei Casa Vivendi. „Ich habe mir extra vom Sport frei genommen, um dieses Mal dabei zu sein“, schmunzelte Meike Grimsmann, die neben einem Gläschen Sekt erste Weihnachtsüberraschungen für Freunde fand.

Als musikalische Rosenkavaliere zogen Patrick Ahlers und Luiz durch die Straßen. Mit Cocktails wie Swimmingpool, Caribbean Night, Solero oder einer Grünen Hexe ließen sich die Frauen scharenweise bei Lucky Eyes verwöhnen. „Wir kamen ab 18 Uhr kaum mit dem Aufbau nach“, so Birgitt Pieritz, die zusammen mit ihrem Mann Uwe das Optik-Geschäft betreibt.

Warme Socken und Mützen, Selbstgenähtes, handgemachte Pralinen oder Grußkarten für alle Gelegenheiten lockten ins Foyer des Schifffahrtsmuseums. „Ich habe einen Freundinnentisch aufgebaut“, freute sich Eleonore Gollenstede über die gute Stimmung die in ihrer Buchhandlung herrschte. Bei Sekt und Knabbereien, fröhlichem Gelächter verweilten die „Gästinnen“ dort gerne mal eine halbe Stunde.

Dichtes Gedränge herrschte auch beim Juwelier Gerhardt, der neben dem Gewinn eines Schmuck-Sets rosa Kekse, Rosen und ein Gläschen Sekt anbot. „Alle geben sich so viel Mühe und es gibt überall so viel zu stöbern“, war sich eine Frauengruppe einig, die dort gerade Halt machte.

„Schade, dass das Knopfdruck nicht öfter abends oder auch mal am Sonntag auf hat. Der Latte Macchiato und der Kuchen sind hier einfach lecker“, genoss Sabine Hayerßen mit ihren Freundinnen den Abend.

Mit Hot-Aperol verwöhnte Siw Hauptfleisch die Frauen aus ihrer Horsebox-Bar in der Braker Fußgängerzone. Deutlich ruhiger wurde es in den meisten Geschäften erst, als im Modehaus Büsing die Modenschau startete. Am Catwalk standen die Frauen dicht an dicht, um einen Blick auf aktuelle Modetrends zu werfen.

„Das ist ja fast eine Betriebsfeier hier“, lachten vier Mitarbeiterinnen des Landkreises, die im Laufe des Abends viele Kollegen trafen. Hier ein Prosecco, da ein Cocktail und dazu vielleicht noch eine Hautanalyse oder eine Makeup-Beratung – die Mischung kam bestens an. Und wer nach so viel Shopping zu später Stunde noch nicht genug hatte, ging zum Tanzen in den Whisky Dance Club.

Auch der Brake-Verein freute sich über eine „tolle zweite Ladies Shopping Night“. Auf seiner Facebook-Seite bedankte er sich am Donnerstag „auch im Namen der Geschäftsleute der Innenstadt für die vielen Besucher, die gute Laune und das trubelige Leben in der Innenstadt“. Verbunden war damit ein Versprechen: „Eine Fortsetzung folgt mit Sicherheit.“

