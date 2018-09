Brake Einen Tag rund ums Skaten – das plant der Braker Verein Lassmalrollen für den 4. Oktober. Nach dem OLB-HKK-Lauf entstand die Idee: Beim Stadtlauf in Brake hatte der Verein einen eigenen Stand aufgebaut, mit Fernseher, zehn Skateboards (engl. für Rollbretter), Helmen und einer Rampe. „Da gab es super Resonanz. Alle zehn Boards waren immer gleichzeitig besetzt. Die Kids (engl. für Kinder) standen Schlange“, berichtet Vereinsmitglied Hauke Jäkel.

Mit so viel Andrang hatten sie nicht gerechnet. Durch das viele Interesse an diesem Tag entwickelten die Mitglieder des Skatervereins eine Veranstaltungsidee für Kinder, die sich für das skaten interessieren – oder interessieren könnten.

Ein Skatertag, mit Shuttleservice (engl. für Hol- und Bring-Leistung) von Brake aus, soll es werden. Es geht in die im Januar eröffnete Skatehalle in Oldenburg. „Da werden wir dann einen Schnupperkurs anbieten“, sagt Carsten Helbig, Erster Vorsitzender des Vereins.

Auch die Fahrt dorthin organisiert der Verein. „Die Plätze mit Fahrt sind allerdings begrenzt“, sagt Helbig. Wer da noch mit will, sollte sich zeitig anmelden. Skateboards, Helme und Schutzkleidung für maximal 14 Kinder kann der Verein stellen.

Hoffnung auf neue Anlage

Lassmalrollen – der Verein wurde vor knapp sechs Jahren gegründet, die rund 13 Mitglieder, überwiegend Braker, setzen sich dafür ein, die Skaterszene in Brake neu zu beleben. Um die sieht es nämlich nicht rosig aus, nachdem es keine festinstallierte Anlage zum Skaten mehr in Brake gibt. „Dafür, dass wir aktuell keinen richtigen Platz haben, sind wir schon froh über die Mitglieder, die trotzdem dabeibleiben“, sagt Helbig. „Wir stehen in gutem Kontakt zum Bürgermeister, sind also zuversichtlich, dass es voran geht mit der Planung einer neuen Skateranlage“, sagt Helbig.

Willkommen im Verein und beim Skaten allgemein, sei jeder, der fähig ist, auf zwei Beinen zu stehen. „Das Alter spielt keine Rolle“, sagt Jäkel. Ein gutes Gleichgewichtsgefühl ist von Vorteil. Jäkel rät mit fünf oder sechs Jahren mit dem Skaten anzufangen. Für Jüngere gäbe es aber auch schon die Möglichkeit sich auszutesten. „Eine gute Körperbeherrschung ist wichtig. Aber das erfährt man bei den ersten Versuchen, ob man dafür geeignet ist“, weiß Jäkel. „Nicht zu viel nachdenken beim Skaten, das meiste ist Instinktsache“, wirft Helbig ein.

Nachwuchs-Skater

Die meisten im Verein sind im jugendlichen Alter. Aber auch 40+ kommt ab und zu auf die Bretter zum Rollen. Wie zum Beispiel Vereinsmitglied Thomas Schmidt. Ihn begleitet seit neuestem auch sein zweijähriger Sohn Tammo. Der Kleine hat ein kleines eigenes Kinderboard. „Es steht jetzt schon fest, dass der mal ein Skater wird“, weiß der stolze Papa.

So kann man natürlich auch Nachwuchsförderung betreiben. Aber die Skater wollen noch mehr Kinder erreichen als ihre eigenen. Deshalb das Event (engl. für Veranstaltung) in Oldenburg.

Ein Tipp gibt’s vom Vereinsvorsitzenden noch: „Keine Angst vorm ersten Sturz: Die ersten Meter frei zu rollen, ist meist ein toller Motivationsschub, aber irgendwann fällt jeder einmal runter. Davon sollte man sich nicht entmutigen lassen.“