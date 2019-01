Brake Unter dem Motto „1919 bis 2019: 100 Jahre BRSV“ feiert der Braker Ruder- und Segelverein (BRSV) über das ganze Kalenderjahr verteilt seinen runden Geburtstag.

Und der Auftakt zum Jubiläumsjahr ist schon gemacht mit einem Neujahrsempfang für die Mitglieder im Bootshaus, wobei auch das Plakat zum 100-jährigen Bestehen und die bereits fertiggestellten Merchandise-Produkte – vom Becher bis zum Polo-Shirt – vorgestellt wurden.

Im Jubiläumsjahr kommt einiges auf den BRSV zu: Neben der Ausrichtung der traditionellen Oldenburger Regatta am 11. Mai, welche außerturnusmäßig dem BRSV übertragen wurde, werden zahlreiche Veranstaltungen stattfinden, wobei eine Vielzahl davon nicht nur den Mitgliedern des Vereins vorbehalten sein wird. Neben einem Jazz-Frühstück im Bootshaus am 17. März wird es am 16. Juni eine maritime Schnitzeljagd, ein großes Jubiläums-Schuppenfest in der Bootshalle am 24. August, eine maritime Weinprobe im Bootshaus am 19. Oktober sowie im Oktober und November 2019 eine maritime Lesung und einen maritimen Filmabend in Kooperation mit dem Centraltheater Brake (CTB) geben. Auch am Lebendigen Adventskalender will der BRSV im Dezember teilnehmen.

Daneben wird der Wassersport groß geschrieben: Eine Gemeinschaftsfahrt nach Helgoland mit Besuch des dortigen Kutterrennens zur Unterstützung der Braker Damenmannschaft „Pullfregatten“ ist ebenso vorgesehen wie eine Reise der BRSV-Mannschaft „UNO’s Eleven“ zum Kutterrennen nach Kiel, wo diese als Titelverteidiger antritt. Auch eine Fahrt mit der „Oceana“ nach Bremen mit dem Besuch einer Kult-Gaststätte wird es geben.

Aktiv beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe des Vereins mit der Erstellung einer Festschrift, die Historisches und Aktuelles aufgreift und einen Blick in die Zukunft wagen wird.

Vor dem großen Schuppenfest, zu dem alle Wassersportvereine herzlich eingeladen sind, werden Eintrittskarten ab dem Frühsommer 2019 verkauft. Es wird auch einen offiziellen Veranstaltungsteil geben, zu dem Vertreter von Vereinen und Verbänden, aus der Politik und Verwaltung der Region wie auch die Sparten- und Abteilungsleiter des BRSV sowie dessen Ehrenmitglieder eingeladen werden.

Den Abschluss des Jubiläumsjahres wird der Verkauf des Jubiläumskalenders bilden, der über das Jahr als Erinnerung an die einzelnen Veranstaltungen erstellt und spätestens ab Anfang Dezember des Jahres verkauft werden wird. Selbstverständlich wird sich der Braker Ruder- und Segelverein auch wieder am Binnenhafenfest am 3. August beteiligen und als eine der Attraktionen das große Kutterrennen dort ausrichten. Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres hoffen die Organisatoren daran anknüpfen zu können. Bei vielen Mannschaften ist dieser Termin bereits fest gebucht.