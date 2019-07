Brake „Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit. Eine Krankheit, die viele Gesichter hat“, sagt Maria Müller, die selbst davon betroffen ist. „Es ist keine Laune oder Schwäche. Darüber wollen wir aufklären.“ Sie ist eine von insgesamt 66 Teilnehmern der „Mut-Tour“, einer Initiative, die sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und anderen Mut machen soll, Hilfe anzunehmen und über Depression zu reden. Sowohl Betroffene als auch Angehörige und Interessierte schließen sich der Initiative an, die in diesem Jahr zum sechsten Mal organisiert wurde. Neben vielen Partnern und Unterstützern ist die Deutsche Depressionsliga Trägerverein.

Sechs Teilnehmer der „Mut-Tour“ haben am Montag in Brake halt gemacht. Die Gruppe mit Teilnehmern im Alter von 20 bis 65 Jahren ist Samstag in Osnabrück gestartet und soll am Freitag die Zielstadt Lübeck erreichen. Sie ist eine von insgesamt elf Gruppen, die innerhalb von sieben Tagen verschiedene Etappen durch Deutschland fahren. Die Teilnehmer wollen zusammengerechnet eine Strecke von 3675 Kilometern zurückgelegen. Die Gruppen fahren täglich etwa 55 Kilometer mit dem Tandem oder wandern rund 20 Kilometer.

Die „Mut-Tour“ ist ein Aufklärungsprojekt mit Selbsthilfecharakter. In kleinen Gruppen verbringen die Teilnehmer eine intensive Zeit zusammen und können sich über ihre Erfahrungen mit Depression austauschen. Gleichzeitig hat die Bewegung an der frischen Luft eine gesundheitsfördernde Funktion.

Das wirklich Innovative an dem Aktionsprogramm ist die Aufklärung, die zwanglos und auf Augenhöhe während der Tour betrieben wird – und zwar bis in die kleinsten Ortschaften hinein. „Es passiert ganz automatisch, dass wir von Passanten angesprochen werden. Auf den Tandems und mit unseren T-Shirts fallen wir als Gruppe schon auf“, erklärt Müller. Auf diese Weise käme man ins Gespräch über das Thema Depression, und die Hürde, Fragen zu stellen, sei nicht so hoch wie beispielsweise bei einem Vortrag. Die Reaktionen seien durchweg positiv, berichtet die 50-Jährige. „Die Menschen fragen viel oder erzählen von ihren Erlebnissen.“

Erreichen wollen die Tour-Teilnehmer, dass über Depression offen gesprochen werden kann. „Wir wollen nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Ich würde mir mehr ehrliche Gespräche ohne Stigmatisierung wünschen“, sagt Müller, die von Anfang an dabei ist und offen mit ihrer Krankheit bei Familie, Freunden und Arbeitskollegen umgegangen ist.

Vergessen werden häufig die Angehörigen von depressiven Menschen. Ein Grund, der Sunita Schwarz dazu bewegt hat, die „Mut-Tour“ mitzufahren. „Ich bin mit einer Person aufgewachsen, die depressiv war. Es kann einen zermürben, wenn man den Angehörigen nicht versteht“, sagt die 31-Jährige, die zum ersten Mal dabei ist. „Es ist eine sehr bereichernde Erfahrung.“• Kontaktstelle für Hilfesuchende in Brake ist der Sozialpsychiatrische Dienst an der Rönnelstraße 10.