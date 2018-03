Brake Mittelalterlich ging es am Wochenende auf der 24. Ausgabe der „genial verpLANt“ zu – zumindest, was so manche Kostümierung angeht. Die Organisatoren der traditionellen Netzwerkparty, bei der wieder rund 200 Spielerinnen und Spieler aus der Region und darüber hinaus gegeneinander antraten, hatten „Mittelalter“ als Motto ausgegeben. Und so sah man zwischen modernen PCs und Flachbildschirmen eben ein paar Ritter und Könige.

Mittendrin waren auch Michael Mische (29) und Hans-Jörn Schinke (35) aus dem Raum Stade. „Es ist einfach super entspannt hier“, fasste Mische den Flair der Braker LAN-Party zusammen. Und – gemessen an der ausgelassenen Stimmung, die selbst das zunächst ausgefallene Internet nicht zu sehr trüben konnte, genossen auch die anderen 198 Teilnehmer die Veranstaltung.

Was wird eigentlich auf so einer Netzwerk-Party gespielt – und vor allem: Wie schlägt sich jemand, der vor 15 Jahren das letzte Mal intensiv am PC „gezockt“ hat? NWZ-Mitarbeiter Claus Hock hat den Test gemacht.

Jan Edom (27) vom Orga-Team startet das Spiel „Counter Strike: Global Offensive“, ein sogenannter Ego-Shooter, bei dem es vor allem auf Taktik und natürlich Zielgenauigkeit ankommt. Perfekt für jemanden, der seit 15 Jahren nur noch unregelmäßig Videospiele spielt. Die ersten paar Minuten laufen dann erstaunlich flüssig, zwei Gegner sind schnell geschafft. „Das läuft doch ganz gut!“, sagt Jan Edom. Hätte er lieber nicht tun sollen, danach haben die Gegner nämlich mehr Glück. Fazit nach rund 15 Minuten: „Das ging doch“, baut Jan Edom auf. „Deckungen genutzt und nicht ganz so langsam wie befürchtet. Und mich hast du auch ein paar Mal erwischt.“

Counter Strike gehört zu den Dauerbrennern auf LAN-Partys. Das Spiel ist schnell und wird auch in den sogenannten eSports-Ligen gespielt. „Es ist ein Teamspiel und vor allem durch Reflexe und jede Menge Taktik geprägt“, erklärte Orga-Urgestein Dennis Briddigkeit. Da das Spiel in der Regel gegen andere Spieler und nicht gegen den Computer gespielt wird, erfordere jede Karte, jedes Spiel ein eigenes Vorgehen.

Doch nicht nur Ego-Shooter gehören zum Repertoire all derjenigen, die gerne in digitalen Welten unterwegs sind. Auch Spiele wie „Rocket League“, bei dem man mit Autos einen Ball ins Tor befördern muss. „Das kennt man ja von Stefan Raab“, so Briddigkeit.

Autofahren, das klappt besser. Aber kaputt gehen können die Gefährte auch nicht – dafür fahren sie ganz gerne mal die Wände hoch. Von Tastatur und Maus – die bei Counter Strike zur Steuerung genutzt werden, wird jetzt ein so genanntes „Gamepad“ genutzt. Früher fast ausschließlich Konsolen vorbehalten, erfreuen sich diese handlichen Controller auch bei Computerspielern immer größerer Beliebtheit. „Rocket League“ spielt sich deutlich einfacher. „Drück doch mal auf den Boost“, empfiehlt Jan Edom. Gesagt, getan, gegen die Wand gefahren. Jan Edom lacht – ob über mich oder mit mir, das ist nicht so ganz klar.