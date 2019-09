Brake /Oberhammelwarden Er ist 15 Jahre jung, besucht die Klasse 10b des Gymnasiums Brake und ist mit einem Pokal von den Deutschen Meisterschaften im Modellflug aus Rheidt zurückgekehrt: Thorge Rieks hat den hervorragenden 3. Platz in der Motorflug Juniorklasse belegt.

Das ist der bisher größte Erfolg des Jugendlichen, der im Alter von sieben Jahren mit dem Modellflug begonnen hat. Frei nach dem Motto „wie der Vater, so der Sohn“, hat Thorge Rieks riesigen Spaß am Basteln und am Fliegen. Vater Thomas (54) hatte im Jahr 1978 seine ersten Modellflugzeuge starten und landen lassen, damals noch auf einer Wiese in Alexandersfeld in Oldenburg.

Was wird bei den Deutschen Meisterschaften verlangt?

„Das ist eigentlich ganz einfach“, sagt Thorge Rieks und nimmt seinen 1,8 Kilogramm leichten blau-gelben Flieger zur Hand, der eine Spannweite von 160 Zentimetern hat. „Man fliegt ein vorher festgelegtes drei- bis vierminütiges Programm – und das möglichst perfekt mit zahlreichen Kurven, Loopings und anderen Figuren“, erklärt der Oberhammelwarder. Wenn das Wetter mitspiele, könne man bei den Meisterschaften drei Flüge hinlegen und habe die Möglichkeit für ein Streichergebnis.

Wie wird das Modellflugzeug gesteuert?

„Über die beiden großen Steuerknüppel der Fernsteuerung lässt sich das Modellflugzeug gut fliegen. Aber dabei kommt es wirklich auf jeden Millimeter an“, sagt Thorge Rieks, der bei den Meisterschaften tatsächlich ein äußerst ruhiges Händchen hatte und zauberhafte Flüge hinlegte, die alle Kampfrichter überzeugten. Der Propeller des Modellflugzeuges wird von einem E-Motor angetrieben, der eine Leistung von etwa 150 Watt hat. Maximal kann das Flugzeug sieben bis acht Minuten in der Luft bleiben.

Woraus besteht das Modellflugzeug?

„Man braucht Kunststofffolie, Balsa- und Kiefernholz sowie Akkuzellen für den Antrieb“, erklärt Thorge Rieks, der wie sein Vater Mitglied im Braker Modellsportclub (BMSC) ist. Der Verein hat rund 30 Mitglieder.

Und wie wird man so erfolgreich?

„Das ist wie bei jedem Sport: üben, üben, üben und ein bisschen Talent“, sagt Troge Rieks, der auch bei den vielen Fragen des NWZ-Reporters immer ruhig bleibt. Er weiß, dass ohne Nervenstärke bei den Deutschen Meisterschaften rein gar nichts läuft.