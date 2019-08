Brake 100 Jahre Vereinsgeschichte – das kann sich sehen lassen. Und so konnte Torsten Rückoldt, Vorsitzender des Braker Ruder- und Segelvereins (BRSV), zum Jubiläumsfest am Samstag zahlreiche Mitglieder, Abordnungen befreundeter Vereine und Organisationen und Gäste begrüßen. In einem kurzen Abriss ließ der Vorsitzende die vergangenen 100 Jahre Revue passieren, bevor er auf die Festschrift hinwies, die beim Verein zu erhalten ist. „Mit Stolz können wir sagen, dass wir in den letzten Jahren, durchaus auch nach gravierenden Rückschlägen, unsere Anlagen, die Gebäude und auch die schwimmenden Stege und Pontons in einen super Zustand versetzten konnten“, sagte der Vorsitzende. In den letzten Jahren sei der Verein sehr zusammengewachsen. Dies gelte auch für die Unterstützung durch die Mitglieder. Hier erinnerte vor allen daran, dass durch die Vorauszahlung der Liegegelder in 2011, die durch Eisgang beschädigten und teilweise gesunkenen schwimmenden Anlagen, erneuert werden konnten. Ferner berichtete er von herausragenden Siegen der Segler und der in 2016 gegründeten Kutterpullsparte, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Das Bootshaus sei immer wieder Austragungsort für Events aller Art, ob vereinsintern oder auch für Lesungen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen.

Bürgermeister Michael Kurz gratulierte dem Verein zum 100-jährigen Bestehen und lobte die Mitglieder als „Botschafter der Stadt Brake“, die die Stadt bei ihren Törns rund um die Welt vertreten. „Sie tragen durch ihre vielfältigen Veranstaltungen, wie beispielsweise das inzwischen landesweite Kutterpullen, zum Wohlfühlfaktor der Stadt bei.“ Ferner bezeichnete er das ehrenamtliche Engagement als vorbildlich. Jan Müller, als Vertreter der maritimen Wirtschaft mit rund 1000 Beschäftigten, als Bürger und seit fast 50 Jahren auch Vereinsmitglied, drückte seine Freude über attraktive Freizeitangebot aus. Er dankte den Gründungsmitgliedern von 1919, die während der Weimarer Republik in unruhigen Zeiten die Kraft gefunden hatten, vor Ort einen Freizeitverein zu gründen. „Das war ein moderner Gedanke, selbst in dieser Zeit die Lebensfreude nicht zu verlieren.“

Nach dem offiziellen Teil ging es am Abend weiter mit der Schuppenparty in der Bootshalle des Vereins.