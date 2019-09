Brake Schätzungen zufolge liegen rund drei Millionen Schiffswracks auf dem Grund der Weltmeere. Hinter jedem Wrack steckt eine individuelle Geschichte und häufig auch Rätsel, die erst nach Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten gelöst werden. In Kooperation mit der Buchhandlung Gollenstede fand im Schifffahrtsmuseum Unterweser ein Vortrag von Dr. Florian Huber statt. Vor rund 25 Zuhörern erklärte der promovierte Unterwasserarchäologe die Grundzüge seiner Arbeit und gab einen Einblick über das Schicksal des deutschen U-Boots „UC 71“.

Das U-Boot war ein Minenverleger, der im ersten Weltkrieg 19 Einsätze überstand und dabei über 60 Schiffe versenkte. Nach dem Krieg sollte es als Reparationsleistung nach England überführt werden. Dort kam es jedoch nie an.

Die UC 71 ist am 20. Februar 1919 nur wenige hundert Meter vor Helgoland gesunken. In einem erhaltenen Telegramm über den Untergang ist als vermeintlicher Grund das schlechte Wetter angeführt worden. Die Mannschaft hätte das Boot rechtzeitig verlassen können und alle Luken wären geschlossen gewesen.

Diesem Bericht ist über Jahrzehnte hinweg nicht nachgegangen worden, und das Boot geriet in Vergessenheit. Mit der nötigen Skepsis erscheinen die Aussagen im Telegramm nicht plausibel genug. Warum sank die UC 71 ohne ersichtlichen Grund nur wenige Meter von einem sicheren Hafen entfernt?

Relativ gut erhalten

Seit 2010 beschäftigt sich Huber eingehend mit dem Boot. Seine Recherchearbeiten ergaben, dass das vor Helgoland in etwa 20 Meter unter der Wasseroberfläche liegende U-Bootwrack des Typs UC-II das einzige ist, welches in deutschen Gewässern liegt. Seit 2012 steht die UC 71 auf Anregung von Huber unter Denkmalschutz.

Bei den ersten Untersuchungen vor Ort stellte sich heraus, dass die UC 71 noch relativ gut erhalten ist. Selbst der markante Kommandoturm ist noch nicht zerstört. Ein Grund hierfür liegt sicherlich in der Wrackstelle begründet. Sie liegt inmitten des Naturschutzgebiets „Helgoländer Sockel“, in welchem Angeln, Fischen sowie Tauchen nicht erlaubt sind. Allerdings nagt auch an UC 71 der Zahn der Zeit.

Mittlerweile ist von der Außenhülle nicht mehr viel übrig. Umso wichtiger ist es, dass es Wissenschaftler gibt, die sich vor dem völligen Zerfall mit den Wracks und ihren Geschichten beschäftigen, um diese für die Nachwelt zu erhalten.

Bei seinen Tauchgängen stellte Huber fest, dass die Luken, entgegen der Behauptung im Telegramm, nicht geschlossen sind. Sie sind ein starkes Indiz dafür, dass die Mannschaft von UC 71 ihr Boot bewusst zum Sinken gebracht haben könnte. Einen letztendlichen Beweis stellen sie jedoch nicht dar, weil auch andere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden können.

Der entscheidende Hinweis kam schließlich durch einen Zufall zustande: Nachdem Huber in mehreren Medien seine Zwischenergebnisse der Öffentlichkeit präsentiert hatte, meldeten sich die Nachfahren von eines der ehemaligen Besatzungsmitglieder von UC 71. Bei dem Besatzungsmitglied handelt es sich um Georg Trinks, der vom 9. November bis 24. Mai 1918 als Maschinenmaat auf dem U-Boot seinen Dienst verrichtete und darüber Tagebuch führte.

Trinks schrieb: „Im Januar 1919 musste es seine letzte Fahrt nach England antreten, hat jedoch den englischen Hafen nicht erreicht, denn kurz hinter Helgoland ist es plötzlich gesunken. Kein Fuß eines Engländers sollte das Boot betreten, so war der Wille der Mannschaft, und sie hat es erreicht.“

Ausstellung im Museum

Im Museum von Helgoland, dass erweitert und neu gestaltet werden soll, wird es zukünftig auch eine kleine Ausstellung über die UC 71 geben. In dieser Ausstellung werden sowohl die Tagebücher von Trinks als auch die geborgene 4,10 Meter lange Netzsäge zu bestaunen sein. Eine Netzsäge sollte dazu dienen, Sperrnetze vor Flussmündungen und Hafeneinfahrten zu zerschneiden.

Mehr Infos unter www.florian-huber.info