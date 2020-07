Schwimmen: Stadtbad ab Donnerstag wieder geöffnet

Brake Das Braker Stadtbad ist ab diesen Donnerstag, 16. Juli, wieder für Gäste geöffnet. Wegen der nach wie vor geltenden Vorschriften zur Corona-Pandemie sind allerdings verschiedene Einschränkungen zu beachten.

Das Team des Stadtbades hat einen Hygieneplan erstellt, der im Schwimmbad aushängt. So ist die Nutzung auf drei Zeitblöcke täglich beschränkt. Jeweils von Montag bis Freitag ist das Schwimmbad von 8 bis 10 Uhr, 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag kann von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 11 Uhr geschwommen werden.

Derzeit können jedoch keine Schwimm- und Aquafitnesskurse angeboten werden. Auch ist die Anzahl der Badegäste, die zeitgleich das Schwimmbad nutzen können, auf 41 Personen eingeschränkt. Im Sportbecken können 31 Gäste und im Lehrschwimmbecken zehn Gäste gleichzeitig schwimmen. Weitere Hinweise sind im Bad erhältlich.

An der Kasse wird die Gästezahl erfasst, die ihren Namen angeben müssen. Das Team des Stadtbades bittet um Verständnis für diese Vorgaben und um Einhaltung der Vorschriften. Bei Verstößen sei eine Verweisung aus dem Bad leider notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit.

In Absprache mit dem SV Brake beginnt am 20. Juli ein eingeschränkter Trainingsbetrieb der Schwimmabteilung. Auch hier gelten die Vorgaben aus dem Hygieneplan.

Neu eröffnet hat am 1. Juli das Stadtbadcafé. Das Team der Pizzeria Amore hat seinen Standort in das Stadtbad verlegt. Angedacht sind zusätzlich zum laufenden Angebot verschiedene Aktivitäten wie Kindergeburtstage, Grillabende und im Herbst ein Weinfest. Auch über Gruppen aus dem Vereinsbetrieb freut sich die Pizzeria Amore.

Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 10 Uhr und 17 bis 20 Uhr – angelehnt an die Öffnung des Stadtbades. Für Gruppen kann auch nach Vereinbarung geöffnet werden.