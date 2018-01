Brake Viel erinnert nicht mehr an den Glanz der alten Anlage. Eine Rampe steht auf dem geteerten Platz, diese haben die Mitglieder von Lassmallrollen selbst gebaut. Für Anfänger ist sie zu steil. Deswegen plant der Verein, unter Vorsitz von Carsten Helbig und Malte Strackerjan, eine flachere Rampe zu bauen. Aber für das Material braucht Lassmalrollen Spenden.

Im Moment steht den Braker Skatern der alte Platz zur Verfügung. Das ist aber erst einmal eine Notlösung. Denn der Belag ist nicht eben und deshalb schlecht für die Holzrampe und natürlich auch fürs Skaten. „Da hätten wird gerne einen anderen Platz“, sagt Carsten Helbig. „Oder er müsste erneuert werden.“

Ehrenamtlich ausgebaut

Früher hat sich ein fester Kern von Skatern regelmäßig getroffen und die Anlage ehrenamtlich immer weiter ausgebaut. „Im Sommer war die Anlage wie ein Wohnzimmer für uns“, erzählt Carsten Helbig, der mit neun Jahren mit dem Skatesport angefangen hat. Alle haben zusammen geskatet, gegrillt und Platz und Anlage in Stand gehalten.

Morten Nehrig fährt Skateboard, seit er sieben ist. Er ist gelernter Industriemechaniker. Dass er die handwerkliche Richtung eingeschlagen hat, liegt nicht ausschließlich daran, dass er bei der Anlage mitgebaut hat. „Aber da hat man natürlich schon ein bisschen was mitgekriegt.“ Der 24-Jährige erinnert sich noch, wie er zum Skaten gekommen ist: „Ich hab’ beim Schwimmunterricht aus dem Fenster geguckt und Leute beim Skateboardfahren gesehen.“

Früher kamen sehr viele von außerhalb her, um die Anlage zu benutzen. Sie schwärmen heute noch davon. Für Morten Nehrig ist klar, woran das liegt: „Die Anlage wurde von Skatern geplant.“ Es handelte sich um einen der ersten Plätze in Norddeutschland. „Die Skatekultur in Brake war außerhalb der Stadt vermutlich berühmter als hier.“

2011 wurde die Anlage abgerissen und die Skateboard-Abteilung des SV Brake aufgelöst. Die alten Mitglieder haben damals den Rat bekommen, einen Verein zu gründen, als Ansprechpartner. So ist Lassmalrollen entstanden. „Durch den Abriss wurde eine ganze Szene zerstört“, sagt Carsten Helbig. In Brake gebe es nicht viele Angebote für Jugendliche. Seit Jahren kämpfen er und seine Mitstreiter darum, das wieder zu ändern. Sie sind froh, dass sie überhaupt irgendwo hinkönnen und zumindest eine Rampe haben. Bis sie dafür die Mittel hatten – das hat einige Jahre gedauert. Und mit der Zeit wird es auch immer schwieriger, bei all den Widrigkeiten am Ball zu bleiben. Aber aufgeben wollen sie nicht.

„Wie eine Familie“

Die alte Gruppe ist über die Jahre zusammen gewachsen. „Das ist wie eine Familie, die sich aufgebaut hat.“ Rund zehn Mitglieder sind im Verein. Diejenigen, die übrig geblieben sind, fahren regelmäßig nach Oldenburg oder Aurich. „Skaten ist uns immer noch wichtig. Wir versuchen, das einmal wöchentlich hinzubekommen“, erzählt Carsten Helbig. Da alle berufstätig sind, treffen sie sich meistens abends. „Wir sind aber relativ flexibel“ sagt Carsten Helbig, „wenn andere Zeiten angefragt werden, richten wir das auch ein.“ Skateboards und Schutzausrüstung stehen für Anfänger zur Verfügung.

Wer das Skaten ausprobieren möchte, kann Malte Strackerjan unter Telefon 04406/1203 oder per E-Mail: m.strackerjan@gmx.de erreichen.