Brake Sven Kramer, 36 Jahre, aus Golzwarden will sich das erste Mal beim Tannenbaumweitwurf beweisen. Sein Plan: als Mannschaft anzutreten, nicht in der Einzelwertung. Dafür hat er sich zwei Mitstreiter gesucht. Mit dabei waren André Feldhus, 30 Jahre, aus Elsfleth und Sven Schellhase, 33 Jahre, aus Brake. Alle sind auf den Hof der Familie Hellmers gekommen, um an der 4. Norddeutschen Tannenbaumweitwurfmeisterschaft teilzunehmen.

Zur Verstärkung haben die drei Werfer ihre Frauen und André seine kleine Tochter mitgenommen. Die Frauen halten sich zurück, sie wollen ihren Männern den Vortritt lassen. Beim Diskutieren über die beste Wurfvariante, schauen sie den Kindern zu, die schon die ersten Bäume werfen. „Man muss den Baum am Stamm anfassen“, sagt Sven Schellhase. Dann schauen alle hin, wo der geworfene Baum gemessen wird. Der Stamm muss vorne liegen, dort wird die Entfernung zur Startlinie gemessen. Die Frauen schauen sich an und grinsen. Sie kennen ihre Männer. Warum sie nicht am Wettbewerb teilnehmen wollen? Sie wissen, was sie können, und wollen den Männern den Sieg nicht streitig machen. „Sonst müssen wir uns das wochenlang anhören“, sagt die Frau von Sven Kramer. Letztendlich hat es für den Sieg nicht gereicht, aber der Spaß war groß. Zwischendurch stärkten sich die Teilnehmer mit Bratwurst und Getränken.

Einen eigenen Weihnachtsbaum hatte keiner dabei. Das war auch nicht nötig, denn Familie Hellmers hatte für ausreichend Bäume gesorgt.

Nachdem die Meisterschaft an diesem Vormittag auf dem Hof Hellmers erst sehr ruhig begann, ging es am frühen Nachmittag richtig los. Mehr als 120 Teilnehmer wetteiferten um die vorderen Plätze. Insgesamt gingen 21 Mannschaften an den Start.

• Die Platzierung bei den Damen: 1. Platz Eske Spiekermann (6.40 m), 2. Platz Claudia Hellmers (6.10 m), 3. Platz Ilse Dietrich und Beate Heyer (6 m).

• Herren: 1. Platz Timo Hillmer (10,35 m), 2. Platz Markus Koch (10,65 m), 3. Platz Julian Klostermann (10 m).

• Kinder bis 10 Jahre: 1. Platz Mia Koch und Lara Hellmers (3.60 m), 2. Platz Frieda Remmers (3.30 m), 3. Platz Jan Hugo Meißner (3.20 m).

• Kinder bis 14 Jahre: 1. Platz Kevin Duhm (6.80 m), 2. Platz Fynn Hellmers (6,45 m).

• Mannschaften: 1. Platz Mannschaft „Geschiwster (31,80 m) mit Claudia Hellmers, Andre Koch und Markus Koch, 2. Platz „Roonkarken“ mit 31,26 m mit Kevin Duhm, Siasse Kröger und Irmgard Hellmers, 3. Platz Mannschaft „Lamalippen“ mit 30,15 m mit Timo Hillmer, Frank Schellstede und Julian Klostermann.

Der Vorjahresrekord von 11.70 konnte in diesem Jahr leider nicht geknackt werden. Somit haben die Teilnehmer im nächsten Jahr erneut die Möglichkeit. Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden im März für das Osterfeuer in Golzwarden abgeholt.