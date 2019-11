Brake Auf vielfachen Wunsch richtet Günter Schulz im Namen des SV Brake in altbewährter Form für die Mitglieder, aber auch für die Freunde des Vereins, erneut einen Spieleabend aus. Am Freitag, 22. November, wird ab 18 Uhr Skat, Doppelkopf und Kniffel im Tennisheim des SV Brake, Am Stadion, gespielt.

Beim Skat werden zwei Serien mit jeweils 32 Spielen und beim Doppelkopf zwei Serien mit jeweils 28 Spielen mit neuen Spielkarten gespielt. Beim Kniffeln werden zwei mal vier Runden gewürfelt. Als Preise gibt es große geräucherte Schinken und Wurstwaren sowie Sachpreise. Kein Teilnehmer geht mit leeren Händen nach Hause.

Die Anmeldungen werden ab sofort unter Telefon 04401/5447 (E-Mail: guenter.schulz@ewetel.net) mit Hinweis auf Skat, Doppelkopf und Kniffel entgegengenommen.

Anmeldeschluss ist der 19. November.