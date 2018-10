Brake Nachdem die Braker in den vergangenen Jahren in wechselnder Zusammensetzung mehrfach bereits vor Mallorca oder in Kroatien am Sarres-Cup teilgenommen hatten, hatte der Veranstalter in diesem Jahr den Austragungsort nach Griechenland verlegt. Während in den ersten Tagen der Regattawoche mangels ausreichender Windbildung keine Wettkämpfe stattfinden konnten, änderten sich die Bedingungen zur Halbzeit der Regattawoche und die begehrten Wettkämpfe konnten starten.

Mit einer Besatzung der nach Lebensjahren ältesten Crew erzielten die Braker am ersten Regattatag den dritten Platz. Der am nächsten Tag folgende zweiten Lauf zeigte dann die Qualitäten der Nordseesegler, die sich bei Windstärken von 5 bis 6, in Böen bis 7 Beaufort, von Startbeginn an behaupteten und auf einem langen Gegenwindkurs Schlag um Schlag auf das Ziel zu kreuzen. Mit einem der kleineren Schiffe des Regattafeldes gelang es den Brakern, bei einem knapp dreistündigem Lauf mehr als 15 Minuten vor dem Zweitplatzierten die Ziellinie zu überfahren. Damit waren die Braker nicht nur nach gesegelter, sondern auch nach berechneter Zeit auf diesem Lauf weit vorne.

Bei einem Sonderlauf des nachfolgenden Tages, der nicht in die Gesamtwertung einbezogen war, behaupteten die Braker ihre Favoritenrolle.

Insgesamt reichte es für die Crew um Skipper Torsten Rückoldt für den zweiten Platz, nur hauchdünn am Gesamtsieg vorbei. Begeistert zeigten sich die Braker Peter Renken, Gerald Engelke, Wilfried Müller, Jochen Ross und Reiner Timm nicht nur von dem Revier, sondern auch von den vorherrschenden Wind- und Wetterbedingungen. Bei der Siegerehrung fand dann sogar das Durchschnittsalter der überwiegend aus Rentnern bestehenden Braker Mannschaft besondere Erwähnung.

• Der Sarres-Cup ist eine Fun-Regatta im Mittelmeer zum Saisonende. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz, dafür sorgen die verschiedenen Aktivitäten. 1986 ging es los, damals noch unter dem Namen LTU-Sailing-Week, später Balearen-Cup, dann auch in Griechenland und der Türkei.

• Teilnehmen kann man als Skipper mit eigener Crew auf einer gebuchten Charteryacht. Für Einzelbucher stehen Yachten mit Skipper zur Verfügung.