Brake Beim 13. Braker Stadtlauf (OLB-hkk-Lauf) werden wieder mehrere Hundert Läufer aus dem gesamten norddeutschen Raum und viele Zuschauer entlang der Strecke erwartet. Am Sonntag, 9. September, geht es los: Nach der Eröffnung um 10.40 wird pünktlich um 11 Uhr der erste 850-Meter-Lauf gestartet.

Erstmals gehen auch sechs Läufer aus Darłowo an den Start. Damit kommt es zu einem ersten Austausch von Sportlern aus Brake und der polnischen Stadt, die beide Interesse an einer Städtepartnerschaft haben.

Aufgrund der Laufveranstaltung wird es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich kommen. Die Georgstraße wird von 10.30 bis etwa 17.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch die Schulstraße ist während der Veranstaltung voll gesperrt.

Folgende Straßen werden zudem temporär gesperrt: Lindenstraße, Hafenstraße, Mitteldeichstraße, Binnenhafenstraße, Neustadtstraße, Kaje, Hinrich-Schnitger-Straße, Lange Straße, Claußenstraße und die Kirchenstraße von der Hafenstraße bis zur Einmündung Willy-Brandt-Straße.

Läufe und Zeiten Folgende Startzeiten sind neben den 800-Meter-Läufen zwischen 11 und 12.45 Uhr vorgesehen: 13.30 Uhr 5-km-Juniorenlauf; 14.15 Uhr 5-km-Lauf Erwachsene; 14.25 Uhr Nordic-Walking/Walking; 15.30 Uhr 10-km-Lauf. Anmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Braker Teilnehmer, die bereits angemeldet sind, können ihre Startunterlagen auch schon am Freitag von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr in der Begu, Schulstraße 20, abholen. Alle Läufer können ihre Urkunden kostenlos in der Begegnungsstätte ausdrucken lassen. Weitere Informationen unter Weitere Informationen unter Weitere Informationen unterwww.lauffeuer-brake.de

Für die Teilnehmer steht zum Umkleiden und Duschen die Sporthalle in der Haasenstraße zur Verfügung. Der Hof des ehemaligen Integrationszentrums dient als Parkplatz, ebenso der Parkplatz des ehemaligen Hol-Ab-Marktes.

Das St.-Bernhard-Hospital und der ärztliche Notdienst können während der Veranstaltung nicht über die Claußenstraße erreicht werden. Das Organisationsteam hat hier Ersatzparkplätze auf dem Gelände der ehemaligen Außenstelle des Gymnasiums an der Kirchenstraße eingerichtet. Außerdem können mobilitätseingeschränkte Patienten und Besucher des Krankenhauses über die Ulmenstraße zum Hospital gelangen. Eingesetzte Polizeibeamte im Bereich Kirchenstraße/Willy-Brandt-Straße werden die Fahrzeugführer in die Ulmenstraße einweisen.

Neben den Läufen wird auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Postplatz und in der Begegnungsstätte angeboten. Neben einer Riesenhüpfburg und dem hohen Kletterturm des Kreissportbundes wird in diesem Jahr auch wieder das Bungee-Trampolin angeboten. Zudem bieten die OLB Brake und der Lauftreff „Lauffeuer“ Kinderspiele und Kinderbetreuung an. Am Stand der Krankenkasse hkk können in einer Fotobox lustige Bilder gemacht werden. Die Firma Sport Nord präsentiert Sportartikel für den Bereich Laufen und Nordic Walking und bietet eine Laufschuhberatung an. Der Round Table sorgt für Grillwurst und Getränke und in der Begegnungsstätte wird eine große Kaffee- und Kuchentafel angeboten. Auch das mobile Melkhus mit Molkereiprodukten ist dabei. Der OOWV ist mit seiner Wasserbar vertreten.

Die Tanzschule „Tan-Zania“ zeigt während der Laufpausen der 850-m-Läufe Tanzvorführungen und eine Trommlergruppe aus Bremerhaven wird genauso wie die Cheerleader der Feuerwehr Jaderberg während der 5-km- und 10-km-Läufe an der Strecke für Stimmung sorgen.

Bürgermeister und Organisator Michael Kurz ruft alle Braker auf, entlang der Strecke die Teilnehmer kräftig anzufeuern.