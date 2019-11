Brake Es macht Spaß, es macht glücklich, es ist sehr gesund und man erlebt viel: das sind die Gedanken von Golz­warder Grundschülerinnen und -schülern zum Thema Laufen. Und weil sie bei diesem Sport so begeistert dabei sind, wundert es nicht, dass der erste Preis für eine zahlreiche Teilnahme am OLB-hkk-Lauf in diesem Jahr an die Grundschule Golzwarden ging – zum dritten Mal hintereinander.

Bürgermeister Michael Kurz war gemeinsam mit Dirk Eilers aus dem Organisationsteam des Laufs zu den Kindern gekommen, um zu gratulieren und einen Pokal samt 150 Euro Preisgeld für die Schulkasse zu überreichen. Den zweiten Platz konnte sich die Grundschule Boitwarden (66,5 Prozent) sichern. Der dritte Platz geht an die Schülerinnen und Schüler aus Kirchhammelwarden (58 Prozent), den vierten und fünften Platz belegen die Eichendorffschule (52 Prozent) und die Grundschule Harrien (33 Prozent).

Ausgerechnet werden diese Platzierungen anhand des Prozentsatzes der teilnehmenden Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl. In Golzwarden beteiligten sich 47 der 61 Kinder (77 Prozent). Insgesamt haben in diesem Jahr 295 Grundschüler aus Brake am OLB-hkk-Lauf teilgenommen. Bei insgesamt 530 Grundschülern in der Stadt bedeutet das, dass sich über die Hälfte (55,7 Prozent) an der Laufveranstaltung beteiligt hat.