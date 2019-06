Brake Das vielfältige Angebot, das der SV-Brake seinen rund 2500 Mitgliedern bietet, ist nur möglich durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Helfern. Viele sind bereits seit Jahrzehnten dem SV-Brake treu verbunden und investieren einen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit in den Verein. Es ist daher ein guter Brauch, dass einmal im Jahr in einer Feierstunde diejenigen geehrt werden, die besonders lange dabei sind. „Ihr seid das Fundament des SV Brake und gebt ihm ein Bild in der Öffentlichkeit“, lobte die Vorsitzende Beate Hagen.

Von den knapp 50 zu ehrenden Mitgliedern war etwa die Hälfte zur Feierstunde in der Begegnungsstätte erschienen. Zunächst wurden langjährige Mitglieder geehrt, danach wurde das langjährige ehrenamtliche Engagement gewürdigt. Für die musikalische Umrahmung des Programms sorgten Zhiar Amini (Geige) und Heinrich Wedemeier (Gitarre).

Nach dem offiziellen Teil bestand für alle ausreichend Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen. Die Organisatoren hatten hierfür extra ein kleines Büfett und Getränke bereitgestellt. Wer als Tischgast die Gespräche verfolgte, konnte einen Eindruck davon gewinnen, warum viele dem Verein die Treue halten. Neben der gemeinsamen Ausübung des Sports sind es die vielen zwischenmenschlichen Kontakte und Aktivitäten, die eine Art familiäre Bindung zu dem Verein geschaffen haben.

Ein Überblick über das Angebot gibt es in Internet unter www.sv-brake.de. Im August starten darüber auch neue Kurse im Bereich Reha-Sport. Hierbei handelt es sich um Angebote im Bereich der Nachsorge, die eine medizinische Rehabilitation vorantreiben sollen. Die Geschäftsstelle des SV-Brake nimmt Anmeldungen ab sofort entgegen.

Nachstehende Mitglieder wurden geehrt:

15 Jahre: Beate Hagen (Korbball und 10 Jahre Vorstandsarbeit), Ines Knaub (Handball), Volker Schommartz (Judo), Oliver Steindorff (Lauffeuer), Karl-Albert Haase (Tennis), Eike Bohlmann (Kassenprüfer), Christian Krause (Kassenprüfer); 25 Jahre: Britta Berndt (Aerobic), Dörte Bittner (Gymnastik), Elisabeth Böning, Angela Deußen (Gymnastik), Monika Diekmann (Schwimmen), Axel Frerichs (Basketball), Margrit Gerdes, Jan-Hendrik Gomilar (Basketball), Daniel Günther, Stefan Hartmann (Fußball), Karin Jensen, Fenja Kügler (Lauffeuer), Anne-Rose Kwiatkowski (Gymnastik), Karin Loga (Jazz/Step), Frank Oberegger (Fußball), Marianne Otholt, Gisela Rückoldt (Gymnastik), Antonietta Schulz (Schwimmen und Gymnastik), Thomas Wulf; 40 Jahre: Wolfgang Boumann, Hans Fless, Friedrich Förster (Faustball, Schwimmen), Helga Fiese (Schwimmen und Gesundheitssport), Rita Knobloch (Lauffeuer), Ines Mannagottera, Timo Meischen (Fußball, Tennis), Ludger Pille, Dieter Puhlemann, Rainer Wendelken (Tennis); 50 Jahre: Holger Müller, Uwe Unverricht, Claus Heyer, Karl-Heinz Jeremias (Schwimmen), Antje Lange (Schwimmen), Gerd Gloystein, Annegret Kuilert, Peter Oberegger (Fußball); 60 Jahre: Hans-Hermann, Schneider, Manfred Scholz; 70 Jahre: Alfred Ilitzsch.