Brake „Ihr macht den Verein bunt, Ihr macht ihn lebendig und Ihr alle tragt den Namen von Brake in die Welt.“ Mit diesen einleitenden Worten eröffnete die Vorsitzende des SV Brake, Beate Hagen, die diesjährige Mitglieder- und Übungsleiterehrung. Bei sommerlichen Temperaturen fanden sich hierzu am vergangenen Freitag rund 40 Mitglieder des Vereins im Kaminraum der BEGU ein.

Zunächst wurden die langjährigen Mitglieder geehrt (siehe Infobox). In Abhängigkeit zur Vereinszugehörigkeit wurden Medaillen in Bronze (25 Jahre), Silber (40 Jahre) und Gold (50 Jahre) überreicht. Darüber hinaus konnten in diesem Jahr auch Mitglieder geehrt werden, die sich bereits seit 60 oder 70 Jahre dem Verein verbunden fühlen. Eine solche lange Zugehörigkeitsdauer wurde mit einer besonderen Urkunde und einem kleinen Präsent gewürdigt.

Bevor es mit der Ehrung der Übungsleiter weiterging, wurde eine Pause eingelegt, in der Fritz Schlingmann vom Shantychor Bootsmannkaffee einiges aus seinem vielseitigen Repertoire von Liedern, Gedichten und Anekdoten zum Besten gab. Ein Sportverein kann jedoch nur existieren, wenn es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen, Übungsstunden planen und durchführen. Hagen fand die richtigen Worte für die vielen Ehrenamtlichen, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit für den SV Brake einplanen: „Sie setzen sich mit Schwung und Energie für die ihnen anvertrauten Sportlerinnen und Sportler ein. Sie nehmen sich Zeit und geben Ihre Erfahrung weiter, Sie begeistern und motivieren. Sie sind die eigentlichen wahren Türöffner. Wenn Sie nicht wären, dann hätten wir dieses vielfältige sportliche Angebot gar nicht.“ In diesem Jahr wurden elf Übungsleiter gewürdigt.

Wie viele andere Vereine auch, ist der SV Brake ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern und Übungsleitern. In den letzten sechs Monaten hat der Verein eine kleine Werbeoffensive durchgeführt: Hierdurch konnten 40 neue Mitglieder gewonnen werden. Die Namen der erfolgreichen Werber und Neumitglieder nahmen automatisch an einer Verlosung teil, bei der Brake-Gutscheine und Reisegutscheine gewonnen werden konnten. Gewonnen haben: Anne Gebken, Melanie Allmers, Sophie Bahr, Yvonne Jiroschek und Sarah Lippa.